عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير تربوي يقدم مقترحات لدعم الطبقات المحرومة من الوصول للتعليم العالي

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تعتبر الطبقات الاجتماعية الفقيرة، واحدة من المجموعات التي تواجه صعوبات في الوصول إلى التعليم العالي، وقد تواجه هذه الطبقات تحديات مثل ضعف الدعم المالي، ونقص الموارد التعليمية، وانعدام الوعي بالفرص المتاحة لهم، إضافة إلى ذلك، قد يواجه الطلاب من الطبقات الاجتماعية المحرومة صعوبات في التكيف مع بيئة التعليم العالي التي قد تكون غريبة عنهم.

وأكد الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوى ، أنه يتطلب دعم الطبقات الاجتماعية المحرومة في الوصول إلى التعليم العالي بمجموعة من الاجراءات، وقد تشمل هذه الإجراءات:

1. برامج المساعدات المالية: توفير المنح الدراسية والقروض الطلابية والمنح العلمية التي تساعد الطلاب المحتاجين مالياً على تحمل تكاليف التعليم العالي.

2. برامج الإرشاد الأكاديمي: توفير خدمات الإرشاد الأكاديمي والمهني للطلاب من الطبقات الاجتماعية المحرومة، لمساعدتهم في اختيار المسار الأكاديمي المناسب وتحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية.

3. برامج التوعية والتوجيه: توفير معلومات وتوجيه للطلاب وأولياء الأمور حول فرص التعليم العالي المتاحة وكيفية الاستفادة منها، بما في ذلك المعلومات حول عملية التقديم والمتطلبات الأكاديمية والمالية.

txt

خبير: صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعات مظلة حماية للفئات الأكثر احتياجا

txt

خبراء تعليم : صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعات مظلة حماية للفئات الأكثر احتياجا .. ومطالبة بإنشاء مراكز دعم

txt

رئيس تعليم الكبار: محو أمية 6ملايين شخص.. وإعلان مصر خالية منها في هذا الموعد

txt

جامعة عين شمس تحقق المركز الثالث في مسابقة "أيناكتس ENACTUS"

txt

ورشة عمل  لمركز التوظيف بجامعة عين شمس في ضيافة كلية الألسن

txt

ألسن عين شمس تنظم سوقا خيريا للكتب.. اليوم

txt

أخبار التعليم | عملت 40 غرزة.. قرار عاجل لـ"مديرية القليوبية" ضد مدرس تعدى على والدة طالب.. الأعلى للجامعات: تحديث وتحميل أكثر من 70% للمقررات الدراسية إلكترونيًا

txt

خبراء: ربط البحث العلمي بمختلف مجالات الصناعة يزيد من قدرة الانتاجية

txt

جامعة عين شمس تكشف حقيقة شرط سداد المصروفات الدراسية لدخول الامتحانات

txt

أكاديميون: التعليم العالي قاطرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بمصر

4. توفير بيئة داعمة: تهدف المؤسسات الجامعية إلى خلق بيئة شاملة وداعمة تعزز التنوع وتحترم وتقدر الخلفيات الثقافية المختلفة. يمكن تحقيق ذلك من خلال توفير برامج التوعية والتدريب لأعضاء هيئة التدريس والموظفين، وإنشاء مراكز الدعم الطلابي التي توفر الموارد والخدمات التي يحتاجها الطلاب.

5. الشراكات والبرامج التعاونية: تعزيز علاقات المؤسسات الجامعية مع المجتمع المحلي والقطاعات الحكومية والخاصة لتطوير برامج وشراكات تعليمية تستهدف الطبقات الاجتماعية المحرومة وتساعدهم على الوصول إلى التعليم العالي.

وأوضح الدكتور مجدى حمزة ، خلال تصريحاته لصدي البلد ، أن تحقيق التنويع في التعليم العالي التزاماً قوياً من قبل المؤسسات الجامعية والحكومات والمجتمع بأكمله، يجب أن يكون هناك تركيز واضح على إزالة العوائق التي تواجهها الطبقات الاجتماعية المحرومة، وتوفير الدعم اللازم لهم لتحقيق نجاحهم الأكاديمي والمهني.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه في يوم| تطور عاجل في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

المقاومة الفلسطينية تتوعد الاحتلال حال اقتحام غزة

كوريا الشمالية: سياسات واشنطن تضع الشرق الأوسط بأكمله على شفا حرب شاملة

بسبب الاستهزاء.. الزمالك يستقر على أول الراحلين في يناير

بعد خطأ ضربة جزاء كهربا| رد فعل قوي من “فيفا” و"كاف" ضد حكم مباراة الأهلي وسيمبا.. عقوبة صارمة

نزول 20 جنيها كاملة| مفاجأة بأسعار الدواجن بعد دخول أعلاف بـ4 مليارات دولار

سيدات بس| نص اعترافات صيدلي مدينة نصر المتهم في قضية ممارسة الفاحشة

اختبار مسحي لمهارات اللغة العربية لطلاب الإبتدائية بداية من العام القادم

ترشيحاتنا

وكيل أحمد أبو الفتوح يزف بشرى لعشاق الزمالك

أيمن عبدالمجيد: على اتحاد الصحفيين العرب تبني استراتيجية إعلامية لمواجهة الاحتلال الصهيوني

طلب عاجل من الصحة العالمية لـ إسرائيل بشأن أوامر إخلاء المستشفيات

نقيب الصحفيين يعلن بدء تلقي التبرعات العينية لدعم الشعب الفلسطيني

وفاء الأطفال.. تلاميذ مدرسة إبتدائية ينظمون ممرا شرفيا للمدير لبلوغه سن المعاش

أوروبا تبحث مطالبة الاحتلال بهدنة إنسانية في غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحميك من الجلطات .. جمال شعبان يكشف أهمية وجبة الإفطار

بملابس الهلال الأحمر.. شاهد أول ظهور لـ دينا الشربيني بعد وفاة والدتها

من المطبخ الفلسطيني.. طريقة عمل مقلوبة اللحم

بوسي شلبي تثير الجدل بفستان غريب.. شاهد

فيديو

الجرام يسجل 2,100 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب في مصر الآن

عاجل .. حقيقة تعليق الدراسة الأسبوع المقبل في المدارس

العوضي وأنغام ولطيفة ..النجوم يلقنون أفيخاي ادرعي درسا قاسيا

فيديوجراف..اعتذروا للخطأ.. شظايا إسرائيلية تصيب برج مراقبة مصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ