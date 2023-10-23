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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة عين شمس تحقق المركز الثالث في مسابقة "أيناكتس ENACTUS"

طلاب جامعة عين شمس
طلاب جامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس بفوز فريقها بالمركز الثالث في مسابقة "أيناكتس ENACTUS" الفرعية (Action for Africa)  للعام 2023 عن مشروعه الذي يساعد المزارعين الذين يعانون من القواقع المائية، والقواقع البرية التي تنقل الديدان والطفيليات، وتسبب أمراضًا خطيرة للإنسان والحيوان، والمشروع يركز على إنتاج أعلاف للدواجن، والأسمدة، وفلاتر للمياه، وكريم علاجي.

واعربت جامعة عين شمس عن فخرها  بما حققه الفريق من إنجاز متميز في هذه المسابقة العالمية، التي تعد منصة تستهدف مساعدة الطلاب من أصحاب الأفكار الإبداعية على تحويل أفكارهم إلى مشروعات تساعد على تطوير المجتمع أو البيئة، وتحفز على التنمية المستدامة في مجتمعاتهم المحلية.

وأكدت جامعة عين شمس على دعم الفريق ورعايته، والاستمرار  في مساندته لمواصلة نجاحه، ونتمنى له دوام التميز.

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وكانت قد استضافت كلية الألسن بجامعة عين شمس، ورشة العمل  الأول  لمركز التوظيف بالجامعة ، تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق، القائم بأعمال رئيس الجامعة، الدكتور.عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د.ريم الكباريتي، المدير التنفيذي لرابطة خريجي الجامعة، الدكتور. أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف  وبحضور د.ناهد راحيل، مدرس الأدب العبري ومنسق التدريب الميدانى بالكلية، و ذلك في اطار الاستعداد لأسبوع التوظيف الذي تنظمه جامعة عين شمس في شهر نوفمبر المقبل، وحاضر بها د.علا سامي، مرشد التعليم المهني بالمركز، بحضور عدد كبير من طلاب الكلية.

وخلال كلمتها الافتتاحية أكدت د.ناهد راحيل،  مدرس  الأدب العبري و منسق التدريب بالكلية، أن سوق العمل أصبح اليوم يشهد تطور كبير من حيث المتطلبات التعليمية وأيضًا الخبرات الشخصية للطلاب، خاصة خريجي كلية الألسن، و تحدثت عن مدى إمكانية شغلهم الكثير من الوظائف المتنوعة في مختلف المجالات، وفي هذا الإطار تعمل جامعة عين شمس بكامل طاقتها على إعداد خريج متميز يلبي احتياجات سوق العمل على التوزازى.

وأوضحت أن إدارة الجامعة تقوم بتنظيم الملتقى التوظيفي السنوي بحضور أكبر عدد ممكن من الشركات المحلية والعالمية لتوفير أكبر فرص ممكنة من العمل للخريجين والتدريب للطلاب في سوق العمل، كذلك الوقوف على  أحدث متطلبات الشركات و قطاع الأعمال، وتوفيرها لإعداد خريجين على المستوى المطلوب.

وخلال ورشة العمل تناولت د.علا سامي، مرشد التعليم المهني بالمركز، كيفية التحضير لأسبوع التوظيف لتحقيق الاستفادة القصوي من الحدث، وكيفية كتابة السيرة الذاتية، وأكدت أن الشركات في مصرتسعى لتعيين طلاب جامعة عين شمس على وجه الخصوص بإعتبارهم أفضل خريجين على مستوى التدريب و الدراسة في سوق العمل، واستعرضت خلال ورشة العمل العديد من النقاط الرئيسية الواجب الإلتزام بها قبل المشاركة في ملتقي التوظيف و كيفية الاستعداد للملتقي بالعديد من المهارات بخلاف القدرات التعليمية التى تلقاها الطلاب في تخصصاتهم المختلفة، وشهدت ورشة العمل تفاعل كبير من الحضور.

جامعة عين شمس ب Enactus ايناكتس إنتاج أعلاف للدواجن

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