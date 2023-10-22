القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس تفتتح معرض المنتجات المصرية

افتتحت اليوم الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس و نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة معرض المنتجات المصرية بالجامعة بحضور الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن و الدكتورة دينا فاروق أبوزيد وكيل كلية الإعلام لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و مدير المركز الإعلامي للجامعة .



تفقدت الدكتورة غادة فاروق والسادة الحضور أروقة المعرض ، مشيدة بتنوع الشركات العارضة بين شركات غذائية ومثلجات ومستحضرات تجميل وعناية بالشعر والبشرة، لافتة إلى الدور المجتمعى الذى تقوم به جامعة عين شمس من خلال قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى دعم الصناعات الوطنية و تحقيق انتشار اوسع للمنتج المصري الذى لا يقل جودة عن المنتجات العالمية.



كما أكدت دعمها لتكرار هذة المعارض الناجحة بمختلف أرجاء الجامعة ليستفيد أكبر عدد من طلاب كليات الجامعة و منتسبيها.

و أشاد العارضون بتنظيم المعرض وجهود القائمين عليه.



جدير بالذكر أن معرض المنتجات المصرية بجامعة عين شمس من تنظيم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يقدم تخفيضات قوية ويستمر فى استقبال رواده حتى ٣١ من أكتوبر الجارى بالحرم الرئيسى أمام كلية العلوم .

نظمت كلية الآداب بجامعة عين شمس ممثلة في قسم الاجتماع أولى فعاليات الموسم الثقافي للقسم وهي ندوة بعنوان : "نصر أكتوبر وقيم الأسرة المصرية " تحت رعاية الدكتورة حنان كامل عميدة الكلية، وإشراف الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

حاضرت خلال الندوة الدكتورة إجلال حلمي أستاذ علم الاجتماع ، وقدمت للندوة ا.د شادية قناوي أستاذ علم الاجتماع وسفيرة مصر السابقة باليونسكو، وافتتحت الندوة ا.د حنان محمد سالم أستاذ علم الاجتماع ووكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء القصف الإسرائيلي على المستشفى الأهلى المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق .



وأشارت إلى عراقة القسم وتاريخه الكبير في العطاء الأكاديمي والإنساني والعلمي والتثقيفي منذ سنوات وسنوات ، وأحد أهم الدعائم الأساسية للكلية.



كما رحبت بالحضور من أعضاء هيئة التدريس بالقسم وبأقسام الاجتماع على مستوى جامعات مصر ، وأوضحت أن الندوة تفيد وتدعم وتحفز المجتمع مؤكدة على أنه طالما الإيمان موجود فالنصر موجود بإذن الله.



ومن جانبها قدمت ا.د شادية قناوي أستاذ الاجتماع وسفيرة مصر السابقة لدى اليونسكو ، للندوة وأعربت عن فخرها واعتزازها بوجود القامة الفكرية ا.د إجلال حلمي لننهل من خبراتها وعلمها الغزير ، وفي إطار الأحداث الجارية دعت إلى عدم الانجراف وراء ما يثار في وسائل التواصل الاجتماعي من فهم وتفسير مغلوط للتصريحات الرسمية ، وضرورة الاصطفاف صف واحد مهما اختلفت انتمائتنا ومنح الثقة الغالية للقيادة السياسية لأنه يعالج الأمر بحكمة بالغة .



ومن جانبه أشاد ا.د محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بموضوع الندوة الذى يناقش البعد الاجتماعي ودور الأسرة والقيم المصرية الأصيلة في نصر أكتوبر المجيد ، وأهمية تعريف الأجيال الجديدة بأن الاستقرار الذى ننشده وننعم به الآن جاء نتيجة التضحيات التي قدمها جيل النصر ، وأن الشخصية المصرية لديها من المخزون الحضارى ما يجعلنا نطمئن أننا واقفين على أرض ثابتة ولن نتأثر بأى متغيرات حديثة أو دخيلة، ولذلك لابد من أن تلتفت الأسرة المصرية إلى الأبناء لأن هناك عدو مستتر وراء بعض قنوات وسائل التواصل الاجتماعي يريد أن ينشر القيم السلبية، والإحباط والشائعات ، وليس هناك شك في أن التغيرات في المنظومة القيمية للمجتمع نتيجة التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي مر بها المجتمع المصرى ، أدت إلى اندثار القيم الأصيلة في المجتمع المصرى ، لذا لابد من الصحوة الاجتماعية من خلال تضافر جهود التعليم الأساسي والأسرة والمعلمين وأساتذة الجامعة ليقدموا القدوة الحسنة والقيم الإيجابية لهذا الجيل للتسلح بها بجانب قوة المعرفة والعلم والتمسك بالدين والأخلاق والسلوك القويم.



وبدأت الدكتورة إجلال حلمي أستاذ علم الاجتماع كلمتها قائلة : "خمسون عاما مرت على انتصار أكتوبر المجيد، نحاول أن لا نجعلها مجرد ذكرى سنوية، خاصة ونحن نعيش أحداثا دامية فى فلسطين الحبيبة التى استحضر شعبها روح أكتوبر فى اليوم السابع منه عام ٢٠٢٣. وقد بات مؤكدا حاجة أبنائنا إلى استحضار روح أكتوبر التى أعادت لمصر وشعبها العزة والكرامة ورسخت قيم الوحدة الوطنية والولاء والانضباط والعمل الجاد وغيرها من القيم المصرية الأصيلة.



