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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد زراعة عين شمس يكشف أعداد طلاب المقبولين في التكافل الاجتماعي

الدكتور احمد جلال
الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس

قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس ،انه ما تم الموافقة عليه حتي الآن من التكافل الاجتماعي 843 طالب وطالبة .

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وأوضح الدكتور احمد جلال خلال تصريحاته لـ صدي البلد إجراءات تقديم طلاب الجامعات على طلب الحصول على خدمات صندوق التكافل الاجتماعي.

لطلب الحصول على خدمات صندوق التكافل الاجتماعي:

- سحب استمارة التكافل من رعاية الشباب بالكلية.

- استيفاء البيانات وإرفاق الأوراق المطلوبة كل طالب وفق حالته" مفردات مرتب- بيان معاش- بحث اجتماعى" تقدم الاستمارة للمشرف المختص.

- يقوم الموظف المختص برعاية الشباب بدراسة حالة الطلب ويوقع من الموظف المختلص ومن خلالها يحدد نوع التكافل أو الإعانة المقدمة.

- تصرف الإعانة عن طريق" سداد الرسوم الدراسية- إعانة مالية- مساهمة فى علاج الطلاب".

 
واضاف جلال ان  صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعات الحكومية المصرية يساهم في تحقيق الضمان الاجتماعى للطلاب بصورة المختلفة من تأمين أو رعاية اجتماعية، ويساعدهم على حل المشاكل التى تحول بينهم وبين دراستهم بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، وناشد عميد زراعة بعين شمس ،بسرعه سداد المصروفات الدراسية قبل يوم ٢٩ اكتوبر الجاري .

وكان قد نظم اتحاد طلاب كلية الزراعة جامعة عين شمس وأسرة طلاب من أجل مصر حفل استقبال الطلاب القدامى والجدد بالكلية وذلك بحضور كلا من الدكتور ممدوح عبد العليم مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعيد البسيوني رائد أسرة طلاب من أجل مصر ، والمهندس عوض دسوقي البنا مدير عام الكلية ،الدكتور سامح عوض الله الاستاذ بقسم الاعلام بكلية الطفولة، والدكتور خديوي محمد مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية والسادة أعضاء إدارة رعاية الشباب وطلاب الكلية، تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور أحمد جلال عميد الكلية، وبالتنسيق مع إبراهيم سعيد حمزة امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

حيث رحب الدكتور احمد جلال عميد الكلية بأبنائه الطلاب وقدم تهنئة للطلاب الجدد لانضمامهم الي صرح جامعة عين شمس العظيم بالأحرى زراعة عين شمس كلية علوم الحياة ومثنياََ على دور أبناء زراعة في رفعة هذا الوطن والحفاظ على أمنه ومقدراته فالزراعة هي الأمن الاستراتيجي لمصر ووجه سيادته أبنائه الطلاب إلى الاستمتاع بممارسة الأنشطة المختلفة من فنون مختلفة ورياضة بجانب التحصيل العلمي.

ثم تخلل الحفل فقرات فنيه وكورال الكلية بالغناء الفردي والجماعي بقيادة الفنان ياسر سليمان.

الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس التكافل الاجتماعي Jobs Education

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