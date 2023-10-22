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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. انطلاق معرض المنتجات المصرية بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، اليوم، معرض المنتجات المصرية، تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف إدارى اللواء حسام الشربيني أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

يأتي ذلك انطلاقاً من الدور المجتمعى الرائد لجامعة عين شمس فى دعم المنتج الوطنى

ويستقبل المعرض رواده فى الفترة من ٢٢من أكتوبر الجارى حتى ٣١ من الشهر ذاته بالحرم الرئيسى للجامعة أمام كلية العلوم.

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جامعة عين شمس تشارك في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني


كما نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس بالتعاون مع إتحاد طلاب الجامعة ومجالس الإتحاد والأسر والكيانات الطلابية بالكليات وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني للتنديد بممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي وذلك بقيادة الدكتور غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ولفيف من عمداء ووكلاء كليات جامعة عين شمس أمام النصب التذكاري بمدينة نصر تأكيدًا علي الدعم الكامل للقضية الفلسطينية وتفويض فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي المصري و الدفاع عن القضية الفلسطينية.


رفع المشاركون فى الوقفة لافتات رفض ممارسات إسرائيل ضد المدنيين والأطفال فى غزة واعلام الدولتين مصر وفلسطين لدعم القضية الفلسطينية.


وفي مشهد مهيب خرجت العديد من المظاهرات من كليات جامعة عين شمس المختلفه للتنديد بالعدوان السافر علي الاشقاء الفلسـطينين ولدعم الموقف الرافصٰ لتهحٖيرهم واحتجاجا على عملية القصف الإسرائيلية التى استهدفت مستشفى المعمدانى، وتأييدا لموقف مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية وفوض المتظاهرون الرئيس السيسى فى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومى المصرى.

 

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