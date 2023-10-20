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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تشارك في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

وقفة تضامنية مع
وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

شاركت جامعة عين شمس وأسرة طلاب من أجل مصر وطلاب إتحاد طلاب الجامعة ومجالس الإتحاد والأسر والكيانات الطلابية بالكليات وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني للتنديد بممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي .

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في مشهد مهيب خرجت العديد من المظاهرات من كليات جامعة عين شمس المختلفه للتنديد بالعدوان السافر علي الاشقاء الفلسـطينين ولدعم الموقف الرافصٰ لتهحٖيرهم واحتجاجا على عملية القصف الإسرائيلية التى استهدفت مستشفى المعمدانى، وتأييدا لموقف مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية وفوض المتظاهرون الرئيس السيسى فى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومى المصرى.


وردد الطلاب هتافات تضامنية مع الشعب الفلسطينى منها: القدس عربية، الفلسطينين أصحاب الأرض، عاشت فلسطين، ولا للإبادة الجماعية للفلسطينين» وقاموا برفع علم فلسطين.

وأكد الطلاب المشاركون أن كل القوانين والاعراف الدولية ترفض ممارسات إسرائيل لإبادة الفلسطينين وطردهم من أراضيهم ورفضهم مخطط إسرائيل لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، حيث إنه بمثابة نقل الصراع من قطاع غزة إلى سيناء ما يؤدي إلى زعزعة أمن مصر.

ورفع المشاركون في الوقفة علم مصر وعلم فلسطين، مؤكدين دعمهم لموقف الرئيس السيسي الرافض لتصفية القضية الفلسطينية عبر دعوات التهجير إلى سيناء.

 

 

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