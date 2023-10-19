تنفرد به|جامعة عين شمس تعلن فتح باب التقدم للدبلوم المهني «إدارة نظم الجودة والاعتماد»

أعلن مركز ضمان الجودة والاعتماد عن فتح باب التقدم للدبلوم المهنى (إدارة نظم الجودة والاعتماد فى المؤسسات التعليمية) للعام الدراسى 2024/2023 والذى تنفرد بها جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس.

ويحصل الخريج على لقب (أخصائى نظم الجودة والاعتماد فى المؤسسات التعليمية)، ويستهدف الدبلوم قيادات المؤسسات التعليمية والتربوية، وأعضاء المجتمع الأكاديمى، ومديرى وحدات ضمان الجودة فى المؤسسات التعليمية، والمهتمين بنظم الجودة والاعتماد فى مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم قبل الجامعي، يتميز الدبلوم باحتوائه على مقررات حديثة تتواكب مع أحدث نظم الجودة .