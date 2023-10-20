طلاب آثار عين شمس يبدأون الدراسة بمنحة جامعة ماربورغ الألمانية

بدأ اليوم الفصل الدراسي الشتوي المقدم من جامعة ماربورغ الألمانية (أونلاين) في إطار برنامج التعاون المشترك مع الجامعات المصرية MOVE Exchange program for undergraduate students، للطلبة المقبولين من كلية الآثار جامعة عين شمس في قسم التاريخ القديم بجامعة ماربورغ الألمانية.

ياتي ذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور حسام طنطاوي عميد كلية الآثار.

حيث سبق قبول ثمانية طلاب من الكلية، منهم خمسة من قسم الآثار اليونانية والرومانية وثلاثة من قسم علوم الآثار والحفائر.

وكان الفصل الدراسي قد بدأ بمحاضرات استرشادية عن نظام الدراسة بجامعة ماربورغ والتعرف على المعامل البحثية التابعة للجامعة وكذلك كليات الجامعة المختلفة وقسم التاريخ القديم الذي انتسب إليه طلاب كلية الآثار، فضلاً عن شرح تفصيلي بالمناهج المقرر دراستها والأنشطة التي من المقرر أن يشترك بها الطلاب وفقًا لنظام Activities based learning المتبع بالجامعة، وأعقب ذلك اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023 انتظام الدراسة بمحاضرة أولى لمقرر الممالك الهلينستية وروما.

أعلنت كلية الآثار جامعة عين شمس عن تنظيم فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار جامعة عين شمس والمقام بالتعاون مع الصالون البحري المصري ومؤسسة أونور-فروست تحت عنوان: " تأصيل التراث البحري المصري: تقاليد بناء وتجهيز السفن في مصر عبر العصور" وذلك يومي 29-30 أكتوبر 2023 بمقر جامعة عين شمس.

وأكدت كلية الاثار جامعة عين شمس ، أن المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار جامعة عين شمس والمقام بالتعاون مع الصالون البحري المصري ومؤسسة أونور-فروست تحت عنوان: " تأصيل التراث البحري المصري: تقاليد بناء وتجهيز السفن في مصر عبر العصور" وذلك يومي 29-30 أكتوبر 2023 بمقر جامعة عين شمس ، ينعقد تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور حسام طنطاوي عميد كلية الآثار- جامعة عين شمس وأ.د أحمد الشوكي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكدت كلية الاثار جامعة عين شمس ، أن الدعوة عامة لجميع المتخصصين والمهتمين بالآثار والتراث والتسجيل عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/3ZhxjwTxyyD6kFre9

جدير بالذكر أنه في مشهد مهيب خرجت العديد من المظاهرات من كليات جامعة عين شمس المختلفه للتنديد بالعدوان السافر علي الاشقاء الفلسـطينين ولدعم الموقف الرافصٰ لتهحٖيرهم واحتجاجا على عملية القصف الإسرائيلية التى استهدفت مستشفى المعمدانى، وتأييدا لموقف مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية وفوض المتظاهرون الرئيس السيسى فى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومى المصرى.



وردد الطلاب هتافات تضامنية مع الشعب الفلسطينى منها " القدس عربية، الفلسطينين اصحاب الارض" «عاشت فلسطين» و«لا للإبادة الجماعية للفلسطينين»وقاموا برفع علم فلسطين

هذا وقد أكد الطلاب المشاركون أن كل القوانين والاعراف الدولية ترفض ممارسات إسرائيل لإبادة الفلسطينين وطردهم من أراضيهم ورفضهم مخطط إسرائيل لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، حيث إنه بمثابة نقل الصراع من قطاع غزة إلى سيناء ما يؤدي إلى زعزعة أمن مصر.

ورفع المشاركون في الوقفة علم مصر وعلم فلسطين مؤكدين دعمهم لموقف الرئيس السيسي الرافض لتصفية القضية الفلسطينية عبر دعوات التهجير إلى سيناء.