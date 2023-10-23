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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ألسن عين شمس تنظم سوقا خيريا للكتب.. اليوم

عميدة السن عين شمس
عميدة السن عين شمس

ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية بكلية الالسن جامعة عين شمس سوق خيري لطلاب الكلية فقط للكتب للأقسام التالية " العربية ، الإنجليزية ، الاسبانية ، الروسية .

 

وأوضحت كلية الالسن جامعة عين شمس ، أن السوق الخير سوق ينطلق اليوم الاثنين الموافق 23 اكتوبر داخل حرم الكلية  من الساعة9 صباحا حتي نهاية اليوم الدراسي .

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استقبلت الدكتورة غادة فاروق، القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس،  الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن، و الدكتور أشرف عطية، وكيل كلية الألسن للدراسات العليا والبحوث، وعدد من طلاب الدراسات العليا  الذين انهوا برنامج تدريبي  على الترجمة الفورية مع إدارة الترجمة الفورية  بمقر الأمم المتحدة  في  نيويورك، حيث تسلم الطلاب شهادات  اجتياز البرنامج التدريبي  معتمدة من إدارة الترجمة بالامم المتحدة.
 

وأوضحت الدكتورة غادة فاروق، القائم بأعمال رئيس الجامعة، أن  هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار مذكرة التفاهم  الموقعة بين جامعة عين شمس  ممثلة  في كلية  الألسن  وادارة الترجمة بالأمم المتحدة  والتي تشمل إجراء عدة أنشطة ثقافية وتدريبية  في مجال الترجمة.

وخلال العامين الأخيرين تم إجراء برنامجين للتدريب على الترجمة الفورية لتأهيل الطلاب لاجتياز الامتحان التنافسي الذي تعلن عنه الأمم المتحدة لتعيين مترجمين بمقراتها المختلفة.

و أشارت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، إلى أنه اجتاز هذا الامتحان العام الماضي طالبتان من قسم اللغة الانجليزية  بكلية الألسن، تم اختيار  إحداهما بإدارة  الترجمة  الفورية  في مقر الأمم المتحدة بنيويورك  والأخرى بالمقر الأممي في جنيف.  

وأضافت أنه  شارك في البرنامج التدريبي الأخير ١٢  طالبا من قسمي اللغة الانجليزية  واللغة الفرنسية واستمر البرنامج ٣ أشهر  بمشاركة مترجمين فوريين محترفين  من إدارات الترجمة بالامم المتحدة.
موضحة أنه تعد جامعة عين شمس  ممثلة في كلية الألسن؛ الجامعة المصرية الوحيدة التي وقعت مثل هذه الاتفاقية للتعاون مع أكبر منظمة دولية في مجال الترجمة.

ومن جانبه أشار الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أنه سيبدأ اعتبارا من ٢٠ أكتوبر الجاري تنفيذ برنامج جديد للتدريب على الترجمة التحريرية بالتعاون مع قسم الترجمة  التحريرية بجنيف ويشارك  فيه عدد من   طلاب الدراسات العليا  بقسم اللغة الانجليزية.

أعلن مركز ضمان الجودة والاعتماد عن فتح باب التقدم للدبلوم المهنى (إدارة نظم الجودة والاعتماد فى المؤسسات التعليمية) للعام الدراسى 2024/2023 والذى تنفرد بها جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس.

ويحصل الخريج على لقب (أخصائى نظم الجودة والاعتماد فى المؤسسات التعليمية)، ويستهدف الدبلوم قيادات المؤسسات التعليمية والتربوية، وأعضاء المجتمع الأكاديمى، ومديرى وحدات ضمان الجودة فى المؤسسات التعليمية، والمهتمين بنظم الجودة والاعتماد فى مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم قبل الجامعي، يتميز الدبلوم باحتوائه على مقررات حديثة تتواكب مع أحدث نظم الجودة .
 

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