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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوريل يطالب بمنع امتداد التصعيد في غزة إلى لبنان والبلدان المجاورة

بوريل
بوريل

أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن حل الدولتين يظل الحل الوحيد القابل للتطبيق، لافتًا إلى أنه يجب أن يسعى الجميع لتحقيقه.

وأضاف بوريل، اليوم الاثنين، أنه يجب منع امتداد الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية إلى لبنان والبلدان المجاورة.

وأكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الهدنة الإنسانية ضرورية للسماح بتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة.

وقال بوريل، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إن الأهم هو الدعوة لوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

كما أكد قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في لوكسمبورج، أن 100 شاحنة يفترض أن تدخل يوميًا غزة، وبالتالي فإن الـ 20 شاحنة التي دخلت سابقا غير كافية أبدًا.

وشدد بوريل، على دعم الاتحاد لدعوة الأمم المتحدة الى وقفة إنسانية من أجل اغاثة سكان غزة الذين يواجهون التهجير، موضحًا أن وزراء الخارجية سيناقشون اليوم الدعوة الأممية لفتح ممر آمن ودائم.

أما في ما يتعلق بالهدنة أو وقف إطلاق النار، فأشار إلى ضرورة إطلاق جميع الأسرى للجم التصعيد ومن ثم التفكير في كيفية إعادة احياء المسار السياسي.

لكنه في الوقت عينه أكد أنه يجب وقف قصف المدنيين الفلسطينيين، لافتًا إلى أن نسبة كبيرة من السكان في غزة أجبروا على ترك منازلهم وهو أمر مرفوض. 

الاتحاد الأوروبي حل الدولتين السياسة الخارجية المساعدات الانسانية المقاومة الفلسطينية

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