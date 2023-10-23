إسرائيل تزعم امتلاك أدلة على مشاركة إيران في طوفان الأقصي

قال ضابط كبير في جيش الإحتلال الإسرائيلي إن لدى إسرائيل أدلة على تورط إيران في هجوم المقاومة يوم 7 أكتوبر، والذي خلف أكثر من 1400 قتيل وأكثر من 200 آسير.

قال اللواء مايكل إدلشتاين، القائد الذي يعمل مع القيادة الجنوبية لقوات الدفاع الإسرائيلية، إن المهاجمين كانوا مدربين جيدًا ومجهزين جيدًا.

قال في مؤتمر صحفي يوم الاثنين بعد أن عرض الجيش الإسرائيلي على الصحفيين الدوليين عرضًا لمجموعة مدته 45 دقيقة تقريبًا من لقطات الهجوم. وأضاف للصحفيين: يمكنكم بالتأكيد رؤية الأدلة، لدينا أدلة على تورط إيراني.

لم يقدم اللواء الإسرائيلي، وفقا لسكاي نيوز البريطانية، أي دليل محدد على التورط الإيراني بخلاف شهادته. كما رفض توضيح ماهية هذه الأدلة.

قال: لا أستطيع أن أشرح الكثير ولكن يمكنكم أن تفهموا ما أعنيه. ليس فقط فيما يتعلق بالمعدات بل أكثر من ذلك.

ووفقا لديبورا هاينز، محررة شؤون الأمن والدفاع، يبدو أن تعليقاته تذهب إلى أبعد من التصريحات السابقة للمسؤولين بشأن احتمال وجود صلة إيرانية، بما يتجاوز حقيقة أن طهران قدمت منذ فترة طويلة الدعم العسكري والمالي للمقاومة الفلسطينية في غزة.

وردا على سؤال عما إذا كانت الأدلة التي تم جمعها تعني أن مقاتلي حماس تلقوا تدريبا في الخارج، قال الضابط الإسرائيلي: لا أستطيع تقديم تفاصيل. أنا آسف". لقد بنوا بعض مواقع التدريب داخل غزة وأستطيع أن أقول إنهم يتصرفون باحترافية شديدة، لسوء الحظ.

قال الضابط أيضًا إن الوثائق التي عثر عليها على جثث الفلسطينيين الذين ماتوا في الهجوم، وكذلك مع عشرات المقاتلين الذين تم أسرهم، تقدم دليلاً على التعليمات المحددة التي صدرت لهم.

نشرت الحكومة الإسرائيلية بعض الوثائق التي تقول إنها استعادتها من المهاجمين. وهي تشمل كتابا وُصف بأنه "دليل اختطاف" وآخر قيل إنه يحتوي على "خطط عمليات".

قال الرئيس الإسرائيلي لشبكة سكاي نيوز، إن مقاتلي حماس لديهم تعليمات حول كيفية تصنيع أسلحة كيماوية. وردا على سؤال عما إذا كان هذا يعني أن المجموعة الفلسطينية تمتلك القدرة على الأسلحة الكيميائية، قال اللواء إدلشتاين: "ما زلنا نبحث عن أدلة حول ما إذا كان لديهم هذه القدرة أم لا".