انتخاب السلطان إبراهيم ملكا جديدا لـ ماليزيا لمدة 5 سنوات

أعلنت ماليزيا اليوم الجمعة، انتخاب حاكم ولاية (جوهور) السلطان إبراهيم ابن السلطان أسكندر ملكا جديدا للبلاد لفترة خمس سنوات.

ووفقا لوكالة أنباء (برناما) الماليزية الرسمية، قام مجلس السلاطين والملوك الماليزي اليوم الجمعة، بالموافقة على أن يصبح السلطان إبراهيم سلطان إسكندر، الملك الـ17 للبلاد.

ونقلت وكالة (برنام) بيان عن حامل ختم الحكام في ماليزيا، سيد دانيال أحمد، قوله إن "مؤتمر مجلس الحكام الملايويين وافق على أن يكون السلطان إبراهيم هو الملك السابع عشر ليحل مكان الملك الحالي السلطان عبدالله ابن السلطان أحمد شاه الذي تنتهي فترة ولايته في يناير المقبل".

وأضاف أنه: "أنه “سيتم تنصيب السلطان إبراهيم رسميا ملكا للبلاد في 31 يناير 2024، ليحل محل سلفه السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه”.

كما اتفق المجلس على انتخاب حاكم ولاية فيراق الماليزية السلطان، نظرين شاه، نائبا للملك لنفس الفترة.