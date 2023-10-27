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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أكاديمية الشرطة تستضيف الدورة التدريبية الدولية للصليب الأحمر.. صور

الدورة التدريبية
الدورة التدريبية

استضافت أكاديمية الشرطة بمقر مركز بحوث الشرطة الدورة التدريبية التي نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال القانون الدولي الإنساني وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الإنسان لعدد من ضباط الوزارة خلال الفترة من (22 - 25/10/2023م). 

 

وتضمن البرنامج التدريبي التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر وأنشطتها على المستويين المحلى والدولي، وكذا دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في النزاعات المسلحة ، فضلاً عن التعريف بالقانون الدولي الإنساني وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.

 يأتى ذلك فى ضوء سعى وزارة الداخلية على التعاون مع كافة المنظمات الدولية المعنية ، دعماً وتعزيزاً لمسارات التعاون فى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أوساط العاملين بها.

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