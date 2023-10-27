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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أول 15 يومًا من أكتوبر| تحرير 20 محضر ضبط جمركي بمطار القاهرة

ماجد موسى
ماجد موسى

حررت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، 20 محضر ضبط جمركي خلال النصف الأول من شهر أكتوبر الجاري؛ منها خمس حالات في مبني الركاب رقم 1.


وقام رجال الإدارة الثالثة بتحرير محضري ضبط جمركي أرقام 59 و60 لسنة 2023، المحضر الأول تم تحريره أثناء انهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من الشارقة حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته 117 (كارت فيزا) بأسماء مختلفة ولحسابات في بنوك متنوعة، وتم تحرير المحضر الثاني أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة خطوط طيران نسمة القادمة من جدة حيث تم ضبط راكبة مصرية أخفت 13 سبيكة ذهبية بوزن كيلو جرام و444 جرام منها 4 سبائك أثناء التفتيش اليدوي و9 سبائك أثناء التفتيش الذاتي.


وقام مسئولو الإدارة الأولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 61 لسنة 2023 ضد راكب مصري بحوزته منظار يركب علي سلاح ناري أفاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار بانه محظور حيازته طبقا للقانون رقم 394 لسنة 1954.


وقامت الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 62 لسنة 2023 ضد راكب مصري أخفى 17 سبيكة ذهبية على جسده بوزن كيلوجرام و725 جرام أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من الرياض.


كما قام رجال الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 63 لسنة 2023 ضد راكب مصري حاول الخروج مسرعا بعيدا عن اللجنة الجمركية وبحوزته حقيبتان أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة خطوط طيران العربية القادمة من الشارقة، وبتفتيش حقائب الراكب يدويا تم ضبط كمية كبيرة من الشيش الإلكترونية ومستلزماتها بعدد ألف و170 عبوة و10 ساعات ذكية و3 قطع ذهبية بوزن 220 جرام.


تم تحرير محاضر الضبط بعد العرض على الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وبمتابعة الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك.
 

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