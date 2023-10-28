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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خلال 3 سنوات.. تجميع 13 مليون كيلو مخلفات البلاستيك في مصر لإعادة تدويرها

صدى البلد

اكد ديفيد كاتز رئيس مجلس إدارة بنك بلاستيك  ان تم تجميع نحو  100 مليون كيلو من المخلفات البلاستيكية، وهو ما يعادل 5 مليارات زجاجة بلاستيكية سعة 500 مل، بما يمثل إنجازاً هائلاً عبر منع هذه المخلفات من الوصول إلى البيئة المحيطة؛ مساهمةً منها في الحد من التلوث البلاستيكي من أجل عالم أنظف وأكثر استدامة.

وتابع قائلا :" ان هذه الخطوة تعكس  التفاني والجهود المبذولة لحماية كوكب الأرض من المخالفات البلاستيكية واعادة تدويرها من خلال 28 مركزًا لتجميع للمخلفات في 11 محافظة على مستوى الجمهورية 

ولفت الى انه مؤخرا تم تجميع نحو 13 مليون كيلوجرام من مخلفات البلاستيك، أي ما يزيد عن 500 مليون زجاجة بلاستيكية في ثلاث سنوات فقط، لافتا الى ان عدد العاملين لتجميع مخالفات البلاستيك فى مصر من خلال تلك الفروع يصل الى 2100 جامع للمخلفات البلاستيكية من بين أكثر من 40،000 عضوًا في المنظومة حول العالم  التي تساعدهم على تحسين ظروفهم المعيشية إلى جانب حماية البيئة من المخلفات البلاستيكية، وذلك عبر جمع المخلفات مقابل الحصول حوافز وامتيازات تضمن لهم مستوى معيشي أفضل.

كما أشاد كاتز بدور كل من مراكز التجميع، الشركاء، الأفراد وأعضاء المنظومة، قائلًا، "هذا الإنجاز لا يتعلق فقط بجمع البلاستيك، بل بما يمكن للبشرية أن تحققه عندما تتحد وراء هدف مشترك، وندعو العالم أجمع لمشاركتنا في إعادة كتابة مصير كوكبنا، وخلق عالم نتمكن فيه من تجديد الموارد البيئة من خلال كل جهد مبذول بما يوفر لجامعي المخلفات حياة أفضل."

الجدير بالذكر، أن حركة إعادة التدوير المجتمعي قد انتشرت بشكل كبير منذ إنشائها لتضم أكثر من 550 مركزًا لجمع المخلفات البلاستيكية في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.

 

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