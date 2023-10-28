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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عصام أبو ركبة رئيس المنظومة الجوية في حماس| فيديو

أرشيفية
أرشيفية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل عصام أبو ركبة رئيس المنظومة الجوية التابعة لحماس، وذلك في ضربة جوية شنها في قطاع غزة.

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وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في بيان له: "تمكن الجيش والشاباك الليلة الماضية من تصفية رئيس المنظومة الجوية التابعة لمنظمة حماس المدعو عصام أبو ركبة".

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وبحسب أدرعي كان أبو ركبة "مسؤولاً عن إدارة منظومات الطائرات المسيَّرة والمظلات الشراعية وأنظمة الاستطلاع الجوي والدفاع الجوي التابعة لمنظمة حماس".

وأشار متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن أبو ركبة كان أحد المخططين لهجوم يوم السابع من أكتوبر من خلال توجيه قوات المقاومة الذين تسللوا إلى الأراضي المحتلة راكبين المظلات الشراعية بالإضافة إلى قيادة هجمات الطائرات المسيَّرة على مواقع جيش الاحتلال المتاخمة لحدود غزة.

 

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