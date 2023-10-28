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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سماع دوي انفجارات وتصاعد أعمدة الدخان في بعض مناطق قطاع غزة

غزة
غزة

سماع دوي انفجارات وتصاعد أعمدة الدخان فى بعض مناطق قطاع غزة.

جاء ذلك فى نبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وفي سياق متصل، قال الدكتور جهاد الحرازين قيادي بحركة فتح، إنه منذ البداية تقدم الولايات المتحدة الأمريكية كل الدعم لدولة الاحتلال، سواء الدعم اللوجيستي أو العسكري أو المادي، وهذا ما تم ملامسته فى كافة المناسبات.

 

وأضاف الدكتور جهاد الحرازين قيادي بحركة فتح، خلال حواره عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أنه منذ البداية تحدث بادين وقال من البداية أن من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها وتقوم بالإحتياج البري، ولكن يجب أن يدرك الجميع أن قضية الإجتياح البري ليست نزهة، حيث تستطيع أمريكا وإسرائيل أن تسير كما تشاء فى قطاع غزة، لأنها لن تجد ماترديه، ولكن ستجد نارا تخرج من تحت أقدامهم، وهذا ما يخشوا.

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