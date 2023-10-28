عائلات أسرى إسرائيل: أمس كانت أسوأ ليلة على الإطلاق

طالب ممثلو عائلات أسرى إسرائيل داخل قطاع غزة، بعقد اجتماع فوري مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وأعضاء آخرين في حكومة الحرب الإسرائيلية بشكل عاجل عقب البدء بالهجوم البرى مساء أمس، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وبحسب الصحيفة العبرية، فقد قال ممثلو العائلات الإسرائيلية: "كانت هذه الليلة هي الأفظع على الإطلاق، وقد مررناها بقلق شديد، فقد كانت ليلة بيضاء وطويلة، على خلفية العملية الكبرى التي شنها جيش الاحتلال في قطاع غزة، وعدم اليقين التام بشأن مصير المختطفين المحتجزين هناك ويتعرضون أيضًا للقصف العنيف".