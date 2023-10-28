القومى للتنسيق الحضارى يدرج اسم الطبيب مصطفى الديوانى ضمن مشروع «حكاية شارع»

أدرج الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، اسم الدكتور مصطفى الديوانى فى مشروع "حكاية شارع"، حيث تم وضع لافتة تحمل اسم الدكتور فى منطقة جاردن سيتى.

ولد مصطفى صلاح الدين الديوانى، والذى اشتهر باسم الدكتور مصطفى الديوانى فى 19 يناير عام 1906، تلقى دروسه الابتدائية فى مدرسة عباس بالسبتية منذ عام 1914، وكانت المدرسة تبعد عن منزلهم بشارع ابن الرشيد بجزيرة بدران فيركب العربة ذات الجوادين.

التحق بالمدرسة التوفيقية في 3 أكتوبر عام 1916 وتخرج منها عام 1923، وبدأ دراسة الطب في عام 1923، وبدأ زمالته وصداقته المخلصة مع “ول قليونجي” وتخرجا عام 1929م.

وقضى فترة التمرين في مستشفى الإكلستوما بطنطا.

في عام 1964 أحسنت الدولة صنعا بسماحها لستين عالما مصريا بالسفر إلى القدس لحضور مؤتمر اتحاد الأطباء العرب الذي عقد في القدس، وكان له شرف التبرك بزيارة مسجد قبة الصخرة بعد ترميمه، وصلى الظهر في المسجد الأقصى.

مصطفى الديواني ومعركة شلل الأطفال

أصبح الديواني مديرا لمعهد شلل الأطفال التابع لجامعة القاهرة، وأدخل أسلوب التطعيم عن طريق الفم ” طعم سابين”، ما أدى إلى هبوط الحالات إلى 1371 عام 1962، بعد أن كان 2548 حالة عام 1957.

وكان يهتم بحضور المؤتمرات الخاصة بشلل الأطفال، حيث سافر إلى جنيف في صيف 1957 لهذا الغرض.

وكعادته كان يزور المستشفيات ويقف على أحدث الأدوية لعلاج هذا المرض.

وقد عين مصطفى الديواني أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للطفولة 1980.

وحصل على جائزة الدولة التقديرية 1983.