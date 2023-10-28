أهم المعالم الثقافية.. قصة حريق دار الأوبرا المصرية

استيقظت مصر صباح الثامن والعشرين من أكتوبر عام 1971 على خبر حريق دار الأوبرا المصرية، أحد أهم الآثار الثقافية بمصر، ذلك الحريق الذي بدأ في الرابعة فجرا و ظلت النيران مشتعلة حوالي ست ساعات، وأشارت أصابع الاتهام فى أول الأمر إلى الماس الكهربائى.

إلا أن الشكوك بدأت في أن الحريق تم بفعل فاعل، لأنه قبل الحريق بشهرين كان هناك تجديد بالفعل لشبكة الكهرباء بالمبنى والشبكة كانت جديدة، خصوصا أن البعض أبلغ عن سرقة بعض محتويات دار الأوبرا مثل النجفة الكبيرة التى لا يمكن أن تخرج دون فكها إلى أجزاء، وبعض الأثاث، ونوتة أوبرا عايدة الأصلية التى كتبها مؤلفها الإيطالى العالمى فيردى بخط يده، كما سرقت ملابس لا تقدر بثمن، والتى كان يرتديها الفنانون العالميون أثناء العروض على مسرح الأوبرا، وحرقت دار الأوبرا عن بكرة أبيها وأنشئ مكانها جراج متعدد الطوابق.

دار الأوبرا المصرية

تاريخ إنشاء دار الأوبرا المصرية

وبالعودة إلى تاريخ الأوبرا الخديوية، فإن الخديوى إسماعيل، أمر – آنذاك - ببناء دار الأوبرا الخديوية بحى الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عددًا كبيرًا من ملوك وملكات أوروبا، وتم بناء الأوبرا خلال 6 أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس.

وكانت رغبة الخديوى إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهى أوبرا عايدة، وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالى فيردى، لكن الظروف حالت دون تقديمها فى وقت افتتاح الحفل، فقدمت أوبرا ريجوليتو فى الافتتاح الرسمى الذى حضره الخديوى إسماعيل والإمبراطورة أوجينى، زوجة نابليون الثالث، وملك النمسا وولى عهد بروسيا.

دار الأوبرا المصرية

وكانت دار الأوبرا الخديوية التى احترقت فجر 28 أكتوبر العام 1971 تتسع لـ850 شخصا، وكان هناك مكان مخصص للشخصيات الهامة، واتسمت تلك الدار بالعظمة والفخامة، وبلغت تكاليف إنشائها قرابة 160 ألف جنيه، وكان تصميمها حينذاك على غرار دار أوبرا ميلان.