توفير سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة بدمنهور من أول نوفمبر

تيسيراً على المواطنين

أعلنت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، عن توفير سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بمدينة دمنهور خلال الفترة من 2023/11/1 وحتى 2023/11/16 و ذلك لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة و لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين .

ويأتي ذلك في إطار تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن، تحقيقًا لـ«رؤية مصر 2030»، وتقديم خدمة تكنولوجية جديدة من خلال سيارة متنقلة مجهزة بالكامل للعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة لوزارة التنمية المحلية.

سيتم توفير سيارة المركز التكنولوجى المتنقل بمدينة دمنهور بجوار مدرسة طه حسين الإعدادية بجوار كوبرى افلاقة يومى1و2 نوفمير المقبل و يومى 5 و6 نوفمبر بجوار مسجد ناصر ( الاتوبيس ) كما سيتم توفيرها بميدان جلال قريطم يومى 7و8 وكذا يومى 9و12نوفمبر أمام المستشفى العام بالإضافة لتوافرها يومى 13و14بجوار موقف دمنهور و يومى 15،16امام حديقة اللوتس بأبو الريش.

وأشارت نائب محافظ البحيرة الى أنه سيتم تقديم العديد من الخدمات من خلال المركز التكنولوجي المتنقل ، تسهيلاً على المواطنين ، ومنها تراخيص البناء بأنواعها، وبيان صلاحية موقع و تراخيص المحال العامة و تراخيص الاشغالات و الإعلانات وسداد المديونيات والاستعلامات.

وأكدت الدكتوره نهال بلبع أن المراكز التكنولوجية المتنقلة تأتي في إطار إيمان الدولة بأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، والإسراع في تحويل القطاع الحكومي، والذى يمثل ركنًا أساسيًا لتطوير حياة الأفراد وتنمية الاقتصاد، وتقديم خدمات من خلال قنوات جديدة ومتطورة والتخفيف من الأعباء الإدارية ، بما يتناسب مع كل من متلقى الخدمة ومقدمها، وبما يحقق فاعلية الإدارة وإنجاز الخدمات في أسرع وقت.