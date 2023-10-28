الحصيلة النهائية لحادث صحراوي البحيرة.. 32 جثة وتفحم 20 سيارة.. صور

شهدت الطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية بدائرة مركز وادي النطرون بالبحيرة اليوم السبت حادثا مروعا إثر إصطدام أتوبيس لنقل الركاب وعدد كبير من السيارات ما تسبب فى اشتعال النيران بهما.

الحصيلة النهائية لحادث «صحراوي البحيرة»

الحصيلة النهائية لحادث «صحراوي البحيرة»

أسفر الحادث عن وفاة 32 شخصا وإصابة 60 شخصا من مستقلى الأتوبيس والسيارات تم نقل الجثث والمصابين مستشفى وادى النطرون التخصصى والنوبارية المركزى وجارى حصر الخسائر وتحديد هوية المصابين.

كان اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة قد تلقى بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير بمدخل قرية الشجاعة بالطريق الصحراوي"القاهرة - الإسكندرية" اتجاه القاهرة بين عدد من السيارات واشتعال النيران بهم.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية والإنقاذ برئاسة العقيد ياسر سلام رئيس قسم الإطفاء كماتم الدفع بـ 20 سيارة إسعاف، لنقل المصابين.

وأسفرت المعاينة الأولية عن مصرع 32 شخصًا وإصابة 60 آخرين وتبين من المعاينة أن سبب الحادث الشبورة المائية التى شهدتها المنطقةصباح اليوم مما تسبب فى اصطدام أتوبيس نقل عام بإحدى السيارت المتوقفة على جانب الطريق وتوالى إصطدام باقى السيارات وإشتعالالنيران بهما.