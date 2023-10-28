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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحصيلة النهائية لحادث صحراوي البحيرة.. 32 جثة وتفحم 20 سيارة.. صور

الحصيلة النهائية
الحصيلة النهائية لحادث «صحراوي البحيرة»

شهدت الطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية بدائرة مركز وادي النطرون بالبحيرة اليوم السبت حادثا مروعا إثر إصطدام أتوبيس لنقل الركاب وعدد كبير من السيارات ما تسبب فى اشتعال النيران بهما.

الحصيلة النهائية لحادث «صحراوي البحيرة»
الحصيلة النهائية لحادث «صحراوي البحيرة»

 

 

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رفع آثار حادث البحيرة المروع وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.. فيديو

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ننشر أسماء مصابي حادث الطريق الصحراوي المروع بالبحيرة.. تفاصيل

أسفر الحادث عن وفاة 32 شخصا وإصابة 60 شخصا من مستقلى الأتوبيس والسيارات تم نقل الجثث والمصابين مستشفى وادى النطرون التخصصى والنوبارية المركزى وجارى حصر الخسائر وتحديد هوية المصابين. 

كان اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة قد تلقى بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير بمدخل قرية الشجاعة بالطريق الصحراوي"القاهرة - الإسكندرية" اتجاه القاهرة بين عدد من السيارات واشتعال النيران بهم. 

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية والإنقاذ برئاسة العقيد ياسر سلام رئيس قسم الإطفاء كماتم الدفع بـ 20 سيارة إسعاف، لنقل المصابين. 

وأسفرت المعاينة الأولية عن مصرع 32 شخصًا وإصابة 60 آخرين وتبين من المعاينة أن سبب الحادث الشبورة المائية التى شهدتها المنطقةصباح اليوم مما تسبب فى اصطدام أتوبيس نقل عام بإحدى السيارت المتوقفة على جانب الطريق وتوالى إصطدام باقى السيارات وإشتعالالنيران بهما.

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