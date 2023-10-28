عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رفع آثار حادث البحيرة المروع وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.. فيديو

حادث صحراوى البحيرة
حادث صحراوى البحيرة

عادت الحركة المرورية لطبيعتها بعد رفع اثار حادث مروع وقع صباح اليوم بعد نشوب النيران في ما يقرب من 30 سيارة ميكروباص علي طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي.

txt

ننشر أسماء مصابي حادث الطريق الصحراوي المروع بالبحيرة.. تفاصيل

txt

صور لحادث صحراوى البحيرة

حيث قام اللواء محمد عيسي عمار رئيس مركز ومدينة أبو المطامير علي الفور بالتوجه الي موقع الحادث بالطريق الصحراوي .

وكانت غرفة العمليات المركزية قد تلقت بلاغًا بحادث  تصادم عدد من السيارات علي الطرق الصحراوي وعلى الفور توجه اللواء محمد عيسيعمار -لموقع الحريق وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإسعاف، لموقع الحادث، فور تلقي البلاغ، كما انتقلت القيادات الأمنية، لمتابعة الموقف، والوقوف على آخر المستجدات.

حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه وتم نقل المصابين والمتوفين الي مستشفي اليوم الواحد ، ووجه بسرعة إزالة آثار الحادث  عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة الموقع للوقوف علي أسباب الحريق .

حيث تلقى اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير بمدخل قرية الشجاعة بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية، اتجاه القاهرة بين عدد من السيارات واشتعال النيران بهم. 

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية والإنقاذ، كما تم الدفع ب 20 سيارة إسعاف؛ لنقل المصابينوأسفرت المعاينة الأولية عن وفاة 32 شخص وإصابة 60 .

88
88
77
77
66
66
55
55
44
44
33
33
22
22
11
11
البحيرة حادث بالطريق الصحراوى حادث صحراوى البحيرة سيارات الحماية المدنية موقع الحريق مصابي حادث الطريق الصحراوي مصابى حادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى يزف خبر وقوع قائد إسرائيلي في يد المقاومة الفلسطينية

رسميًا الآن بعد قرار البنك المركزي|مفاجأة سارة في سعر الدولار مقابل الجنيه

الصحة: نقل 45 مصابا إلى المستشفيات في حادث مروري على طريق الإسكندرية الصحراوي

500 جنيه|سعر الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

ماذا حدث فى فيلا المنصورية.. حفل صاخب ينتهى بشكل مأساوي |القصة الكاملة

حصر الضحايا..تصادم عدد كبير من السيارات على طريق الإسكندرية الصحراوي

الخارجية تحمل إسرائيل مسئولية انتهاك قرار الأمم المتحدة بالوقف الفوري لإطلاق النار

العربيات وسط النيران.. اللقطات الأولى لحادث طريق الإسكندرية الصحراوي

ترشيحاتنا

نجل هاني الناظر يكشف سبب تدهور حالة والده الصحية| تفاصيل

بحالة الزيرو.. سعر ميتسوبيشي اكسابندر العائلية موديل 2023

إطلاق صاروخ موجه من لبنان باتجاه موقع لجيش الاحتلال

النكبة الكبرى.. شاهد منشور إسرائيلي يهدد سكان الضفة الغربية بالتهجير إلى الأردن

بعد دعوة أردوغان.. مليوني تركي يحتشدون لدعم فلسطين

استجابة للهشتاج العالمي.. ماسك: سندعم الاتصال بمنظمات الإغاثة المعترف بها في غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملامح تشبه فنانة شهيرة.. أحلام تثير الجدل بهذه الإطلالة من الرياض

4 نصائح تقلل من حدوث الشد العضلي أثناء النوم.. احرص عليها

مشاكل الجلد مؤشر للإصابة بمرض خطير| تفاصيل

أهم المعالم الثقافية.. قصة حريق دار الأوبرا المصرية

فيديو

أمطار وسيول في هذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

يستعيد توازنه.. أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

حفلة طلاب صاخبة.. الداخلية تكشف حقيقة قصة فيلا أبو رواش بالمنصورية

نجوم الفن والرياضة فى حفل عشاء موسم الرياض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: من يقرأ فنجان العرب

منال خيرت

منال خيرت تكتب: مصر ركيزة الاستقرار الكُبرى في المنطقة

هند عصام

هند عصام تكتب: أين ذهبت الملكة حتب حرس الأولى؟

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السويس.. فصل من كفاح شعب مصر

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: الطريق إلى حطين الثانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ