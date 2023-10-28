رفع آثار حادث البحيرة المروع وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.. فيديو

عادت الحركة المرورية لطبيعتها بعد رفع اثار حادث مروع وقع صباح اليوم بعد نشوب النيران في ما يقرب من 30 سيارة ميكروباص علي طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي.

حيث قام اللواء محمد عيسي عمار رئيس مركز ومدينة أبو المطامير علي الفور بالتوجه الي موقع الحادث بالطريق الصحراوي .

وكانت غرفة العمليات المركزية قد تلقت بلاغًا بحادث تصادم عدد من السيارات علي الطرق الصحراوي وعلى الفور توجه اللواء محمد عيسيعمار -لموقع الحريق وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإسعاف، لموقع الحادث، فور تلقي البلاغ، كما انتقلت القيادات الأمنية، لمتابعة الموقف، والوقوف على آخر المستجدات.

حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه وتم نقل المصابين والمتوفين الي مستشفي اليوم الواحد ، ووجه بسرعة إزالة آثار الحادث عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة الموقع للوقوف علي أسباب الحريق .

حيث تلقى اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير بمدخل قرية الشجاعة بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية، اتجاه القاهرة بين عدد من السيارات واشتعال النيران بهم.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية والإنقاذ، كما تم الدفع ب 20 سيارة إسعاف؛ لنقل المصابينوأسفرت المعاينة الأولية عن وفاة 32 شخص وإصابة 60 .

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