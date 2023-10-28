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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نقل ضحايا حادث الطريق الصحراوي بالبحيرة لـ 3 مستشفيات وإمدادها بـ 5 فرق متنقلة

حادث البحيرة
حادث البحيرة

قال الدكتور هاني جمعية، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بأنه تم إمداد المستشفيات التي استقبلت ضحايا ومصابي حادث الطريق الصحراوي صباح اليوم السبت، وهي: وادي النطرون التخصصي ومستشفى غرب النوبارية المركزي، بـ 5 فرق متنقلة من مستشفيات أخرى من أطباء عظام وجراحة لمساعدة الأطباء، في مستشفيات وادي النطرون التخصصي وغرب النوبارية المركزي.

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وأشار وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إلى أن الفرق الطبية المعاونة في الحادثة من مستشفيات إيتاي البارود، حوش عيسى، الدلنجات، أبوالمطامير، كفر الدوار.

وأشار إلى مشاركة 25 سيارة إسعاف في نقل المصابين والمتوفين في الحادث إلى المستشفيات.

وأضاف أن معظم حالات المصابين في الحادث ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة في أنحاء الجسم، بينما أغلب الجثث متفحمة جراء الحادث الأليم، والذي أسفر عن إصابة 60 شخصًا بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، حيث تم نقل 53 مصابا منهم لمستشفى وادي النطرون التخصصي، و 7 مصابين إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح، أن الحادث أسفرعن مصرع 32 شخصًا وتم نقل 18 جثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى وادي النطرون، ود 9 جثث إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى غرب النوبارية المركزي، و 5 جثث إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى أبو المطامير المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

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