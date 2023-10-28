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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ينافس سامسونج بجدارة.. وان بلس تقلب الموازين بـ أول هاتف قابل للطي

OnePlus Open
OnePlus Open

أطلقت وان بلس OnePlus، مؤخرا أول هاتف ذكي قابل للطي من إنتاجها في الأسواق العالمية بما في ذلك الهند تحت اسم OnePlus Open، وبدءا من اليوم، أصبح الهاتف الذكي متاحا للبيع عبر الإنترنت في السوق الهندى.

وحسب موقع "gizmochina"، يبلغ سعر هاتف وان بلس القابل للطي OnePlus Open، في الهند حوالي 1.39.999 روبية هندية (أي ما يعادل 51.746 جنيه مصري) للنسخة بسعة 16 جيجابايت رام + 512 جيجابايت.

 

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مواصفات هاتف وان بلس القابل للطي OnePlus Open

يتميز هاتف OnePlus Open بشاشتين، شاشة الغلاف عبارة عن لوحة من نوع Super Fluid AMOLED بقياس 6.31 بوصة، وبدقة 2K، تدعم معدل تحديث متكيف من 10-120 هرتز في الثانية، وذروة سطوع تبلغ 2800 شمعة في المتر المربع بالإضافة إلى الشاشة الداخلية، وهي عبارة عن شاشة Flexi Fluid AMOLED بقياس 7.82 بوصة، وبدقة 2K، تدعم معدل تحديث 1-120 هرتز، ومعدل أخذ عينات تعمل باللمس 240 هرتز، ودعم تقنية Dolby Vision، تستخدم كلتا الشاشتين لوحة LTPO 3.0 ذات 10 بت ومدعومة بزجاج UTG فائق النحافة.

OnePlus Open

ويتم تشغيل هاتف OnePlus Open بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2، المبني على عملية TSMC التي تبلغ 4 نانومتر، ويتميز بوحدة معالجة الرسومات Adreno 740، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5X بسعة 16 جيجابايت، مع إمكانية توسيع ذاكرة الوصول العشوائي حتى 12 جيجابايت، مع مساحة تخزين واسعة تبلغ 512 جيجابايت من نوع UFS 4.0.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل OxygenOS 13.2 المبني على نظام التشغيل Android 13.

وفي قسم الكاميرا، يتميز هاتف OnePlus Open، بإعداد كاميرا ثلاثية تم ضبطها بواسطة Hasselblad، بما في ذلك مستشعر Sony LYT-T808 بدقة 48 ميجابكسل، ومستشعر Sony IMX581 بدقة 48 ميجابكسل للقطات ذات الزاوية الواسعة للغاية، ومستشعر OmniVision OV32C بدقة 64 ميجابكسل للعدسة المقربة، كما أنه يوفر إعدادا رائعا للكاميرا الأمامية، مع كاميرا بدقة 32 ميجابكسل على شاشة الغطاء وكاميرا بدقة 20 ميجابكسل على الشاشة الرئيسية.

ويأتي هاتف OnePlus Open، مزودا ببطارية بسعة 4805 مللي أمبير ويدعم الشحن السريع بقوة 67 وات، وزودت وان بلس الهاتف بماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب، ويوفر الهاتف تجربة صوتية عالية الجودة من خلال إعداد مكبر صوت استريو وصوت Dolby Atmos.

ويأتي OnePlus Open أيضا مع دعما لمقاومة الماء وفقا لتصنيف IPX4، وهو متوفر بخيارين من الألوان: الأسود والأخضر.

OnePlus Open
وان بلس OnePlus Open هاتف قابل للطى سعر OnePlus Open مواصفات OnePlus Open

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