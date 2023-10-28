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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

سيارات مشتعلة وجثث متفحمة.. ماذا حدث على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي؟

حادث الطريق الصحراوي
حادث الطريق الصحراوي

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بدائرة مركز وادى النطرون بالبحيرة اليوم السبت حادثا مروعا بعد إصطدام أتوبيس لنقل الركاب وعدد كبير من السيارات ما تسبب فى اشتعال النيران بها.

أسفر الحادث عن وفاة 32 شخصا وإصابة 60 شخصا من مستقلى الأتوبيس والسيارات تم نقل الجثث والمصابين لمستشفى وادى النطرون التخصصى والنوبارية المركزى.

وحصل موقع "صدي البلد" على أسماء ضحايا حادث الطريق الصحراوى بالبحيرة الذي نتج عنه مصرع 32 شخص وإصابة 60 أخرين جراء نشوب النيران في 30 سيارة .

أسماء مصابى الحادث تتضمن كل من عبد الحميد محمد السيد ٤٨ سنة ، ومحمد جمعة إبراهيم حنا ٣٦ سنة، ومحمد نصر أحمد ٤٩ سنة ، وأحمد عبد الفتاح عبد الجواد ٤٨ سنة ، و محمود خميس عبد الفتاح ٣٠ سنة ، وعاطف عبد الناصر فرج ، وإسلام محمد أحمد ٣٠ سنة ،وأحمد نصر الشيخ ٢٤ سنة ، وشهاب الدين ٢٤ سنة ، وعمر محمد ٢٢ سنة ، ووليد محمد إسماعيل عمر ٣٧ سنة ، وأحمد محمد عمر ٣٧ سنة ، وهاني عاطف ٣٨ سنة، وأحمد ماهر أحمد ٣٠ سنة ، وعبدالله علي محمود ٢٣ سنة ، و أحمد صلاح ٤٢ سنة ، ومحمود علي محمد ٢٧ سنة ، وأحمد عبد الفتاح، وجابر حسين ٥٥ سنة ، وعبد الرزق السيد ٤٥ سنة.

وأصيب " محمود خميس عبد الفتاح ٣٠ سنة ،وأمنيه حسين رضوان ، و علي محمود محمد ٥٧ سنة ، ومحمود سعيد محمد ٣٣ سنة وأسماء كمال محمد ٣١ سنة ، و محمد أحمد محمد ٥٢ سنة وشيماء عامر ٢٧ سنة ، ورامي محمد عياد ٣٢ سنة وعبده علاء عطية ١٨ سنة ، ومحمد عيد عطية ١٨ سنة ، وأحمد جمال سعد ٢٩ سنة ، وأحمد عطية ٢٥ سنة ، وعاطف عبد الناصر فرج ٢٩ سنة ، وعلاء عطيه أبو زيد ٥٠ سنة ، ورمضان أحمد عبد ربه ٥٢ سنة ، وخالد السيد عبد السميع ٤٠ سنة ، وعادل فيومي ٣٠ سنة ، ويوسف اسماعيل عبدالله ١٢ سنة ، واسماعيل عبدالله ابراهيم ٥٠ سنة ، وأحمد إبراهيم ٢٩ سنة ، وأحمد محمد رمضان ٢٤ سنة ، وايمانويل عمار لطفي ١٣ سنة،و مسعود محمد مسعود ٢٤ سنة ، ةمحمود محمد ظريف ، وأحمد عادل منصور ٢٥ سنة ، وأحمد محمد ٤٦ سنة وعبد السلام محمد عبدالله ٦١ سنة ، وعبد الحميد محمد السيد ٥٥ سنة".

كان اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة قد تلقى بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير بمدخل قرية الشجاعة بالطريق الصحراوي"القاهرة - الإسكندرية" اتجاه القاهرة بين عدد من السيارات واشتعال النيران بهم.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية والإنقاذ برئاسة العقيد ياسر سلام رئيس قسم الإطفاء كماتم الدفع بـ 20 سيارة إسعاف، لنقل المصابين.

وأسفرت المعاينة الأولية عن مصرع 32 شخصًا وإصابة 60 آخرين وتبين من المعاينة أن سبب الحادث الشبورة المائية التى شهدتها المنطقةصباح اليوم مما تسبب فى اصطدام أتوبيس نقل عام بإحدى السيارت المتوقفة على جانب الطريق وتوالى إصطدام باقى السيارات وإشتعالالنيران بهما.

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