افتتحها الرئيس السيسي اليوم | ننشر تفاصيل مدارس ابدأ الوطنية

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح عدد من المدارس الفنية التي تم تطويرها بالشكل الذي يتناسب مع خطة الدولة المصرية لتطوير الصناعة وإعداد عمالة فنية مدربة على أعلى مستوى قادرة على المنافسة في سوق العمل، ومن أبرزها : مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر والمتخصصة بمجال الذكاء الاصطناعي، ومدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بدمياط، والمتخصصة بمجالات الخدمات اللوجيستية وصيانة وإصلاح السفن.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد تفاصيل كاملة عن المدرستين اللتين افتتحهما الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عبر الفيديو كونفرانس .

مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر

- مدة الدراسة 3 سنوات .. وهي متخصصة في الذكاء الاصطناعي

وتتميز مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر والمتخصصة بمجال الذكاء الاصطناعي بما يلي :

- الدراسة في بيئة تعليمية تتمتع بالانضباط وتواكب التطور التكنولوجي وتطبق معايير الجودة العالمية

- توفر المدرسة الزي المدرسي وملابس الوقاية الشخصية والزي الخاص بالتدريب العملي لجميع الطلاب

- توفر المدرسة فرص تدريب ميداني للطلاب بالمناطق الجغرافية المحيطة

- توفر المدرسة شهادات الدبلومة الدولية لنسبة 10% من الخريجين المتميزين من جهات اعتماد دولية

- توفر المدرسة برامج إرشاد وتوجيه وتتبع وظيفي لجميع الخريجين

- تساعد المدرسة الخريجين في ايجاد فرص عمل داخل وخارج مصر

المنهج الدراسي في مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر والمتخصصة بمجال الذكاء الاصطناعي ينقسم إلى :

- العلوم الاساسية والثقافية

- العلوم الفنية في مجال التخصص

- التدريب العملي

شروط التقديم في مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر والمتخصصة بمجال الذكاء الاصطناعي :

- أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 / 2023

- لا يقل مجموعه عن 210 درجة

- يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة و الجيزة والقليوبية والشرقية والسويس

- أن لا يزيد سن المتقدم عن 18 عام في اول أكتوبر 2023

شروط القبول في مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر والمتخصصة بمجال الذكاء الاصطناعي :

أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الشريك الصناعي

مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بدمياط

- مدة الدراسة في مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بدمياط، والمتخصصة بمجالات الخدمات اللوجيستية وصيانة وإصلاح السفن 3 سنوات وهي متخصصة بمجالات الخدمات اللوجيستية وصيانة وإصلاح السفن

وتتميز مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بدمياط، والمتخصصة بمجالات الخدمات اللوجيستية وصيانة وإصلاح السفن بما يلي :

- الدراسة في بيئة تعليمية تتمتع بالانضباط وتواكب التطور التكنولوجي وتطبق معايير الجودة العالمية

- توفر المدرسة الزي المدرسي وملابس الوقاية الشخصية والزي الخاص بالتدريب العملي لجميع الطلاب

- توفر المدرسة فرص تدريب ميداني للطلاب بالمناطق الجغرافية المحيطة

- توفر المدرسة شهادات الدبلومة الدولية لنسبة 10% من الخريجين المتميزين من جهات اعتماد دولية

- توفر المدرسة برامج إرشاد وتوجيه وتتبع وظيفي لجميع الخريجين

- توفير ملتقيات توظيف بشكل دوري لجميع الخريجين

- تساعد المدرسة الخريجين في ايجاد فرص عمل داخل وخارج مصر

وبالنسبة لـ المنهج الدراسي في مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بدمياط، والمتخصصة بمجالات الخدمات اللوجيستية وصيانة وإصلاح السفن فينقسم إلى :

- العلوم الاساسية والثقافية

- العلوم الفنية في مجال التخصص

- التدريب العملي

وتتمثل شروط التقديم في مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بدمياط، والمتخصصة بمجالات الخدمات اللوجيستية وصيانة وإصلاح السفن فيما يلي :

- أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 / 2023

- لا يقل مجموعه عن 210 درجة

- يتاح التقديم للبنين من محافظات دمياط وبوسعيد والاسماعيلية و الدقهلية و الاسكندرية و السويس (ولن يتم توفير اقامة)

- أن لا يزيد سن المتقدم عن 18 عام في اول أكتوبر 2023

أما عن شروط القبول في مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بدمياط، والمتخصصة بمجالات الخدمات اللوجيستية وصيانة وإصلاح السفن فتتمثل في :

أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الشريك الصناعي



مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية بلغت 70 مدرسة بمحافظات مصر، بها العديد من التخصصات التي تطبق لأول مرة، مثل مجالات الطاقة النظيفة، وصناعة الفواخير، والسياحة المستدامة، والذكاء الصناعي، والطاقة المتجددة، والمراقبة والإنذار، والألعاب الرقمية، وتكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات، وتسويق الخدمات المالية، وزراعة النخيل، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتجارة التجزئة، والهندسة الزراعية، والتصنيع الغذائي، والصناعات الدوائية ومراقبة الجودة واللوجستيات.

كما استحدثت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخراً ، المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية ، التي أكدت أنها خير نموذج لتحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني، بما لديها من مناهج ونظام دراسي ومعلمين وطلاب على أعلى مستوى، مضيفا أنها تتميز بشروط ومعايير للالتحاق بها، بالإضافة إلى جودة التعليم وتميز مستوى الخريجين ومدى اتقانهم للمهارات والجدارات، موجها مديري المدارس بإعداد الطلاب الجيد لسوق العمل فى ضوء التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.