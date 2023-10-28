القانون يلزم بمصادرة المعدات المستعملة في التخلص من المخلفات الخطرة بغير أماكنها

وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات، عقوبات متعددة بشأن إلقاء المخلفات الخطرة في غير الأماكن الغير مخصصة لها، كالحبس والغرامة ومصادرة الآلات والمعدات المستعملة في الجريمة.

ونص القانون على أن يغرم كل من ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك ، أو فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك، أو سلم المخلفات غير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، بالغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا.

وفي جميع الأحوال ، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية ، بإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة.