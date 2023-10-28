CNN: انقطاع الاتصالات يزيد عبء وعجز الأطباء في غزة

أثر الانقطاع شبه الكامل للاتصالات على عمل الطواقم الطبية في غزة، حيث لم يتمكن المسعفون من الوصول إلى الجرحى ولم تتمكن المستشفيات من الاتصال ببعضها البعض.

وقال الدكتور محمد الريان، الطبيب في مستشفى شهداء الأقصى وسط غزة، إن الأطباء واجهوا تأخيرًا في الوصول إلى المصابين جراء الغارات الجوية الإسرائيلية خلال الليل.

وأضاف: «لم يتمكن المسعفون من الوصول إلى (المصابين) لعدم التواصل معهم. كانت هناك حلول قليلة للمشكلة، لكن الوضع كان صعبًا وخطيرًا للغاية. وأضاف: 'وصل المصابون إلى المستشفى بعد عدة ساعات، ولم نتمكن من الوصول إليهم بطريقة سريعة ومباشرة'.

وقال لشبكة CNN إن المستشفيات في غزة فقدت أيضًا الاتصال ببعضها البعض، مما يجعل نقل المرضى الذين يحتاجون إلى جراحة متخصصة بين المستشفيات أكثر صعوبة.

عائلات غير قادرة على الكلام: قال منتج قناة CNN في غزة، إبراهيم دحمان، إنه يواجه صعوبة في الاتصال بأقاربه في القطاع في مواجهة انقطاع التيار الكهربائي.

وقال دحمان في أحد التسجيلات الصوتية القصيرة التي أرسلها إلى زملائه في CNN يوم السبت باستخدام هاتف مزود ببطاقة SIM أجنبية، مما يسمح له بالاتصال المتقطع عبر تطبيق WhatsApp: 'لا أستطيع الوصول إليهم، ولا أعرف أي شيء عنهم'.