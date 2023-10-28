صحفية فلسطينية : جيش الاحتلال الإسرائيلي يفشل فى الاجتياح البري لغزة

قالت تمارا حداد الصحفية الفلسطينية، ان العدو الصهيونى قطع الاتصالات والكهرباء حتى يغطي على جرائمه والمجازر التي يرتكبها في قطاع غزة.

وأوضحت تمارا حداد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة "، المذاع عبر قناة "المحور"، أن جيش الاحتلال يستخدم الصواريخ المعدة لهدم المبانى وكذا الإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى.

قوة تدميرية

وأكدت الصحفية الفلسطينية، أن الاحتلال يستخدم صواريخ تسبب قوة تدميرية هائلة مختلفة عن التى كان يستخدمها فى البداية، لافتة إلى أن القصف الإسرائيلي يشمل غزة كاملة ولكنه يتركز أكثر فى منطقة الشاطئ.

وأوضحت تمارا حداد الصحفية الفلسطينية، انه رغم ما يستخدمه العدوان الإسرائيلي من صواريخ واستمرار عمليات القصف المستمر ولكن الاجتياح البرى فشل فشلا كبيرا.