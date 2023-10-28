عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صحفية فلسطينية : جيش الاحتلال الإسرائيلي يفشل فى الاجتياح البري لغزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

قالت تمارا حداد الصحفية الفلسطينية، ان العدو الصهيونى قطع الاتصالات والكهرباء حتى يغطي على جرائمه والمجازر التي يرتكبها في قطاع غزة.

وأوضحت تمارا حداد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة "، المذاع عبر قناة "المحور"، أن جيش الاحتلال يستخدم الصواريخ المعدة لهدم المبانى وكذا الإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى.

 قوة تدميرية 

وأكدت الصحفية الفلسطينية، أن الاحتلال يستخدم صواريخ تسبب قوة تدميرية هائلة مختلفة عن التى كان يستخدمها فى البداية، لافتة إلى أن القصف الإسرائيلي يشمل غزة كاملة ولكنه يتركز أكثر فى منطقة الشاطئ.

وأوضحت تمارا حداد الصحفية الفلسطينية، انه رغم ما يستخدمه العدوان الإسرائيلي من صواريخ واستمرار عمليات القصف المستمر ولكن الاجتياح البرى فشل فشلا كبيرا.

الإبادة الجماعية الاجتياح البري العدوان الإسرائيلي العدو الصهيونى برنامج 90 دقيقة القصف الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر يعلن انتقال لاعب إلى صفوف الأهلي رسميًّا

الصحة تعلن نقل 45 مصابا إلى المستشفيات في حادث طريق الإسكندرية الصحراوي

شبورة الكيلو 134.. القصة الكاملة لـ حادث الـ 100 ضحية على الطريق الصحراوي

في انتظار الإشارة.. فودافون أحد خيارات سكان غزة للتواصل مع العالم

بالفيديو .. لحظة اختراق هاكر أردني لـ القناة الـ13 العبرية

مصر لا تمس.. أول تعليق من الرئيس السيسي على أحداث طابا ورفح

العربيات وسط النيران.. اللقطات الأولى لحادث طريق الإسكندرية الصحراوي

شاهد خسوف القمر.. بث مباشر الآن

ترشيحاتنا

كل الاحتمالات مطروحة.. جيش الاحتلال يهدد بقصف مستشفى الشفاء

جيش الاحتلال: بيان المقاومة الفلسطينية يعتبر حرب نفسية علينا

غلق جزئي.. الطرق والكباري تصدر بيان مهم بشأن سيول طريق سفاجا / قنا

شوط أول سلبي بين يوفنتوس وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

الأعلى للأجور قرّر | نيفين منصور تعلن مفاجأة سارة للعاملين بالقطاع الخاص

الصحة العالمية: 7 مستشفيات كبرى في غزة مهددة بالإخلاء القسري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهمها التوت.. 10 أطعمة تخلصك من الاسهال

أطعمة تعالج فقر الدم والأنيميا للحامل .. أهمها العسل الأسود والشمندر

طريقة عمل مخلل الليمون بأسهل الخطوات

أطعمة تساعد على تحسين صحة القلب.. تعرف عليها

فيديو

بسبب هاشتاج starlinkforgaza.. إيلون ماسك يتعهد بحل أزمة قطع الاتصال والانترنت عن غــ زة

تخريج الدورة الأولى للمعلمين المرشحين لشغل وظيفة مديري مدارس من الأكاديمية العسكرية

مصر لا تمس.. أول تعليق من الرئيس السيسي على أحداث طابا ورفح

32 وفاة وإصابة 57.. كواليس حادث طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: ذات خريف

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ