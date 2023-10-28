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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مستشار الرئيس الفلسطيني : نواجه حاليًا محاولة تطهير عرقي في حرب إبادة جماعية

صدى البلد

أكد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن الأحداث الجارية في قطاع غزة تمثل حدثًا كبيرًا يفوق أي ما حدث منذ عام 1948، مشيرًا إلى وقوع إبادة فعلية في القطاع.

وأوضح "الهباش" خلال مشاركته في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، اليوم السبت، أن ما يحدث في قطاع غزة حرب إبادة حقيقية تُرتكب من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

لافتا إلى أعمال الإرهاب التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية والقدس، حيث يتم إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين في الشوارع والطرق والمناطق الزراعية.

وأكد قائلاً: "نواجه حاليًا محاولة تطهير عرقي في حرب إبادة جماعية، تقوم بها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني". كما أبدى استياءه قائلاً: "نعاني بشدة والعالم يشاهد ويتفرج ويتابع الأحداث، في حين يتضامن بعض الأفراد ويعرب البعض عن قلقه، لكن الواقع يظل كما هو".

الاحتلال الاسرائيلي الرئيس الفلسطيني الأحداث الجارية إبادة جماعية قناة الحياة قطاع غزة

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