حقوق عين شمس تعقد مؤتمرها السنوي حول تحديات الذكاء الاصطناعي

تعقد كلية الحقوق جامعة عين شمس مؤتمرها الدولى السنوى يومى الرابع والخامس من نوفمبر برحاب الكلية حول موضوع "التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعى"، وذلك برعاية المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، و الدكتورة غادة فاروق، القائم بعمل رئيس الجامعة ، و الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة ، و الدكتور محمد صافى ، عميد الكلية.

كلية الحقوق جامعة عين شمس

ويحضر المؤتمر باحثون من جامعة ليون 3 بفرنسا، وجامعة كوين مارى الانجليزية ، وجامعة الشارقة الإماراتية، والجمعية الدولية لقانون العقوبات، ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومختلف الجامعات المصرية.

ويترأس الجلسات السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان

ووزيرة الأسرة والسكان الأسبق، والمستشار محمد عبد المحسن

نائب رئيس محكمة النقض

ورئيس نادى قضاة مصر، واللواء ياسر أحمد عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، و الدكتور عطا السنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة.

كما وجهت الدعوة لرؤساء الهيئات القضائية ، وكبار الشخصيات من خريجى الكلية، ورؤساء الجامعة السابقين، وعمداء كليات الجامعة ، وعمداء كليات الحقوق المصرية والعربية.

ويتوجه الدكتور محمد صافى ، عميد الكلية ، بخالص الشكر والتقدير وكلاء الكلية الأستاذ الدكتور محمد الشافعى، و الدكتور ياسين الشاذلى، رئيس اللجنة التنظيمية ، و الدكتور أحمد ديهوم، والدكتور أحمد خليفة، مدير مكتب التعاون الدولى، والدكتورة دعاء أبو طالب، وجميع الزملاء المشاركين فى الإعداد لهذا المؤتمر الهام.



كيفية الاشتراك لحضور المؤتمر

?طريقة الدفع من داخل مصر

https://docs.google.com/document/d/147Y28oxmudjuFhzful04t-_10NbE-Qg3/edit?usp=drivesdk&ouid=103027449492353839546&rtpof=true&sd=true

طريقة الدخول من خارج مصر

https://docs.google.com/document/d/14Nr4XG8qh9fo4xbtIPyWOSMTbMoSmd2A/edit?usp=drivesdk&ouid=103027449492353839546&rtpof=true&sd=true