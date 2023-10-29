لغياب الحيادية.. كولر يحرج رئيس الكاف بسبب مباراة الأهلي وصن داونز

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة، تفاصيل شجار بين مارسل كولر المدير الفني للأهلي وموتسيبي رئيس الكاف قبل مواجهة الأهلي وصن داونز.

وكتب فرج عامر: "كولر يحرج موتسيبي ويقهرة بالنوك اوت، مارسل كولر المدير الفني للاهلي فاجأ موتسيبي رئيس الكاف بهجوم مفاجئ بمجرد لقائه أثناء زيارة موتسيبي لبعثة الأهلي في الفندق الخاص بهم في بيريتوريا بجنوب افريقيا، كولر قال لموتسيبي توقع فشل البطولة لغياب الحيادية وكيف يغير صن داونز موعد المباراة قبل المباراة بـ ٤٨ ساعة".

وأضاف فرج عامر: وكيف تلعب المباراة في قبل النهائي الافريقي الثالثة ظهرا في ظل وجود اضواء كاشفة بالملعب، وكيف يكون الفرق بين المبارتين ٤٨ ساعة فقط ، هذا دليل فشل الكاف في التنظيم ، موتسيبي رئيس الكاف انفعل واخذ ديله في سنانه وجري لانه عارف افعالة السودا، ولم يذهب الي ملعب تدريب الاهلي في بريتوريا والذي كان مخطط ان يذهب اليه مع الاهلي.

ويخوض الأهلي ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي مع صن داونز الجنوب إفريقي في بريتوريا يوم 29 أكتوبر الجاري، على أن ‏تقام مباراة العودة يوم 1 نوفمبر بالقاهرة.

‏وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي بعد إقصاء فريق سيمبا في ربع النهائي، ‏بالتعادل في تنزانيا 2-2 والتعادل في القاهرة ‏بهدف لكل فريق.‏