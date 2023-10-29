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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

زجاج متين أقوى 10 مرات.. شاومي تتباهي بحماية Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Pro
Xiaomi 14 Pro

قدمت شركة شاومي Xiaomi الصينية، زجاجا واقيا داخليا جديدا لأحدث هواتفها الذكية الرائدة الذي ينطلق تحت اسم Xiaomi 14 Pro.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يطلق على زجاج شاومي الجديد اسم Dragon Crystal Glass، وتدعى الشركة إنها أقوى زجاج حماية للهواتف الذكية وأكثرها متانة في السوق.

 

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زجاج شاومي Dragon Crystal Glass يتمتع بمقاومة أكبر للسقوط تصل إلى 10 أضعاف

وفقا لشركة شاومي، فإن Dragon Crystal Glass مصنوع من مزيج من المواد الخام بما في ذلك أكسيد الليثيوم وثاني أكسيد السيليكون وأكسيد الألومنيوم وأكسيد الزركونيوم وخامس أكسيد الفوسفور وأكسيد الصوديوم.

تتم معالجة هذه المواد عند درجات حرارة تتجاوز 1600 درجة مئوية لمدة 100 ساعة مما يؤدي إلى تكوين بلورات نانوية الحجم - حوالي 25 نانومتر في الحجم - داخل الزجاج، تشكل هذه البلورات بنية متشابكة توفر للزجاج قوة ملحوظة.

تقول شركة شاومي إن Dragon Crystal Glass يتمتع بصلابة فيكرز تبلغ 860 HV0.025، وهذا يجعل الأمر أصعب بكثير من حلول حماية الشاشة الشائعة الأخرى المدرجة في الجدول التالي:

لذا تدعي شركة شاومي أن شاشة Xiaomi 14 Pro أكثر مقاومة للسقوط بما يصل إلى 10 مرات من الزجاج المقوى التقليدي.

بالإضافة إلى متانته، فإن زجاج Dragon Crystal Glass شفاف للغاية، وذلك لأن قطر جزيئات البلورات الدقيقة الداخلية صغير جدا وموزع بالتساوي، ونتيجة لذلك، لا يضحي Dragon Crystal Glass بجودة الصورة من أجل المتانة.

Xiaomi 14 Pro

سعر ومواصفات شاومي Xiaomi 14 Pro

يأتي هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro، بشاشة من نوع LTPO OLED بقياس 6.73 بوصة، وبدقة 1440 × 3200 بكسل، تدعم 12 بت ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعدل سطوع يبلغ 3000 شمعة في المتر المربع، وتتميز الشاشة بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Xiaomi Longjing.

يعمل هاتف Xiaomi 14 Pro، بواسطة معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8 Gen 3، المبني على عملية TSMC البالغة 4 نانومتر، ويتم إقران المعالج إما بـ 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR5X، وبسعة 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع UFS 4.0.

يمتاز هاتف Xiaomi 14 Pro، بطارية تبلغ سعتها 4880 مللي أمبير وتدعم الشحن السلكي بقدرة 120 وات، واللاسلكي بقدرة 50 وات، وإعدادات كاميرا ثلاثية جبارة بدقة 50 ميجابكسل لكل عدسة، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل.

يتوفر هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro، للبيع في الصين، مقابل سعر يبدأ من 650 يورو (أي ما يعادل 21.150 جنيها مصريا)، للطراز بسعة 12 رام + 512 جيجابايت.

Xiaomi 14 Pro
شاومي Xiaomi 14 Pro Dragon Crystal Glass زجاج شاومي أقوى زجاج حماية

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