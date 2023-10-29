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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ختام برنامج تدريب مجاني لشباب الأقصر على مهن الفندقة الشاملة

صدى البلد

اختتمت مديرية العمل بمحافظة الأقصر، البرنامج التدريبي المجاني على مهن الفندقة الشاملة لعدد 16 متدربا ومتدربة،  بمنتجع وفندق هيلتون الاقصر تنفيذاً لبروتوكول التعاون بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي WFP.   

  وذلك بهدف تأهيل شباب المحافظة على المهن التي يتطلبها سوق العمل ،تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المستحدثة المطلوبة في سوق العمل بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين لتوفير برامج تدريبية تؤهل الشباب للحصول على فرص عمل لائقة او بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وأعلن الدكتور هشام عبد الله مدير المديرية؛  الانتهاء من البرنامج التدريبي المشترك وتحت اشراف الادارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، موجهاً خلال كلمته التي ألقاها خلال فعاليات الختام، رسالة للشباب حثهم فيها علي تكملة مسيرة التدريب بالبحث عن الوظائف الملائمة لهم وفقاً لما تلقوه من تدريب مهني، وأن وزارة العمل متمثلة في مديرية عمل الأقصر معهم جنباً إلى جنب حتي يتم إيجاد فرص عمل مناسبة لهم ومتابعتهم بعد التشغيل، وحضر الفعاليات فلوريان جرول مدير الفندق، ومجدى محرم مدير الموارد البشرية بالفندق، وطارق جاد مسئول التعيينات بالفندق  وايضاً مدربى الفندقة الشاملة، ونجوى محمد مدير إدارة التدريب المهنى بالمديرية.

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