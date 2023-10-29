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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وأنت في بيتك.. خطوات سداد مخالفات السيارة أونلاين

مخالفات السيارة
مخالفات السيارة

يسعي الكثير من المواطنين إلي معرفة خطوات دفع مخالفات السيارة إلكترونيا دون الحاجة للوقوف فى طوابير وعليه تقدم الحكومة خدماتها بطرق متميزة ومن خلال أنظمة السداد الحديثة التي تمكن المواطن من توفير وقته وجهده.

 

خطوات سداد مخالفات السيارة

 
ويمكن للمواطنين سداد مخالفات السيارة بطريقة سهلة وبسيطة على الانترنت حيث تقدم الحكومة خدماتها إلكترونيا فى إطار للتحول الرقمي.

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طرق دفع مخالفات السيارة اونلاين


وهناك العديد من خطوات وطرق سداد مخالفات السيارة حيث يقوم المواطن الراغب فى دفع المخالفات باتباع الخطوات التالية  :-

- تبدء أولي خطوات سداد مخالفات السيارة من خلال الدخول خلال موقع النيابة العامة على بوابة الحكومة المصرية.

-ويقوم المواطنين الراغبين في سداد مخالفات السيارة بتسجيل الدخول إلي البوابة ومن ثم اختيار خدمات نيابة المرور.

- فى هذه الخطوة يتم اختيار خدمات الدفع.

- ويتم اختيار الدفع الإلكتروني.

- وبعدها يقوم المواطن الراغب فى سداد مخالفات السيارة باختيار نوع المخالفات، التى تريد سدادها مخالفات سيارة أم رخصة قيادة.

- في حالة إن كانت رخصة سيارة تقوم بإدخال رقم الرخصة أرقام وحروف باللغة الإنجليزية.

- أما في حالة إن كانت رخصة القيادة تقوم بإدخال رقم الرخصة ونوع الترخيص والمحافظة ووحدة الترخيص.

- وبعدها اختيار الضغط على إجمالى المخالفات.

- اختيار طريقة الدفع.

الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا


وهناك مجموعة أخري من الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين إلكترونيا حيث يمكن الحصول عليها فى المنزل والتي من بينها الاستعلام عن مخالفات المرور، وخدمة الدفع الإلكتروني.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 


ويلزم من أجل الاستعلام عن مخالفات المرور  القيام بمجموعة من الخطوات اللازمة السهلة والبسيطة والتي تتضمن ما يلي :-

- تضمن أولي خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال الدخول على الموقع للنيابة العامة.

- فى هذه الخطوة يقوم الراغب بالاستعلام عن مخالفات المرور باختيار خدمات الاستعلامات.

- أما الخطوة الثالثة تشمل اختيار نوع المخالفات التى تريد الاستعلام عنها رخصة سيارة أم رخصة قيادة.

- و في حالة إن كانت مخالفات رخصة مركبات تقوم بإدخال رقم الرخصة «أرقام وحروف باللغة الإنجليزية» ثم تضغط على إجمالي المخالفات.

- فى هذه الخطوة يتم إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف الخاص بك.

- أما في حالة إن كانت لمخالفات رخص القيادة، تقوم بإدخال رقم الرخصة ونوع الترخيص والمحافظة ووحدة الترخيص.

- فى هذه الخطوة يقوم الراغب في الاستعلام عن مخالفات المرور بالضغط على إجمالي المخالفات.

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الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة 


فيما يمكن أيضا من خلال منصة مصر الرقمية الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة :-

ويمكن للمواطن الراغب في الاستعلام  عن مخالفات رخص القيادة القيام بخطوات سهلة تتطلب فقط وجود هاتف أو جهاز كمبيوتر وانترنت :-

- يقوم المواطن الراغب فى الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة الدخول لمنصة مصر الرقمية

- فى هذه الخطوة يتم اختيار رخصي

- وفي هذه المرحلة يظهر أمامك مجموعة من الخدمات اختار الاستعلام عن المخالفات وسدادها.

- وأخيرا بعد الاختيار اضغط  على الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة

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