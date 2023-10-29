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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فرحة غامرة في حلايب وشلاتين جنوب البحر الأحمر لتساقط أمطار غزيرة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

شهدت مناطق حلايب وشلاتين جنوب البحر الأحمر، اليوم، سقوط أمطار غزيرة في عدة أودية مختلفة، بما في ذلك وادي حوضين بمنطقة الشلاتين. تعد هذه الأمطار بوادي حوضين من الأمور المتوقعة سنويًا والتي تجعله أحد الأودية الخصبة التي تُستخدم في الزراعة.

أمطار مباركة

وفي اليوم السابق، هطلت أمطار متفرقة على مناطق متعددة في حلايب وشلاتين، مما أثر بشكل إيجابي على المنطقة. و شعر سكان حلايب وشلاتين بالفرحة بعد هطول الأمطار المتوقعة التي ساهمت في ظهور العشب في عدة مناطق بعد هطولها.

تحسين حركة المرور

وفي سياق متصل، أعلن مجلس مدينة سفاجا عن تسيير حركة المرور بطريق قنا سفاجا، خاصة بمنطقة الكيلو 85 بعد سقوط أمطار غزيرة في المنطقة.

و قاد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، جهود فرق المرور لمعالجة التجمعات المائية ومنع الحوادث بشكل فعال.

تحديث مستمر

وأكد مجلس المدينة استمرار متابعة سقوط الأمطار بدقة وشدد على أهمية التعامل الفعّال مع آثار الأمطار للحفاظ على سلامة الطرق وسهولة حركة المرور. يأتي ذلك ضمن جهود حكومية مستمرة للحفاظ على سلامة المواطنين واستقرار المناطق المتأثرة بظروف الطقس المتغيرة.

- حلايب وشلاتين سقوط أمطار غزيرة حركة المرور البحر الأحمر الأمطار في مصر

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