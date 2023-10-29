فستان لافت.. أسما شريف منير تستعرض جمالها | شاهد

نشرت الإعلامية أسما شريف منير ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته.

وتألقت أسما شريف منير، مرتديه فستان بسيط وناعم باللون البينك والأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت أسما شريف منير، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الفوشيا الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت أسما شريف منير، أن تترك شعرها الأحمر الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور أسما شريف منير