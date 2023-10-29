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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان لافت.. أسما شريف منير تستعرض جمالها | شاهد

اسما شريف منير
اسما شريف منير

نشرت الإعلامية أسما شريف منير ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته. 

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وتألقت أسما شريف منير، مرتديه فستان بسيط وناعم باللون البينك والأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت أسما شريف منير، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الفوشيا الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت أسما شريف منير، أن تترك شعرها الأحمر الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور أسما شريف منير 

اسما أسما شريف منير صور اسما شريف منير إطلالات أسما شريف منير أخبار أسما شريف منير

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