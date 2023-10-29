فتاوى تشغل الأذهان .. داعية توضح فضل سورة الإخلاص والكافرون.. هل تجب الزكاة في مال الأولاد الصغار أم لا بد من البلوغ؟

-هل سورة الكافرون براءة من الشرك؟

-سورة الإخلاص والكافرون آيات قصيرة



نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية التي تهم كل مسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في تقرير عن فتاوى تشغل الأذهان.

قدمت الداعية فاطمة موسى بثا مباشر عبر الصفحة الرسمية لصدى البلد تتحدث فيه عن سورتي الإخلاص والكافرون.



وقال فاطمة موسى: سورة الإخلاص والكافرون آيات قصيرة، و لكن معناها كبير، سورتي الإخلاص والكافرون، لهما علاقة ببعض، ولما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كان الأخلاص والكافرون مشيرة إلى أن معانيهم متاشبها.

وتابعت: المناسبات الي نزلت فيها الآيات متقاربة وتخص العقيدة، والعقيدة هي الاعتقاد بالله عز وجل أنه واحد لاشريك له.

وأكملت: السورتان بدأت بـ قل ، فيها ربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم "لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما اعبد ، موضحة أن كلمات السورتين تقينا من شرور الإنس والجن.



هل سورة الكافرون براءة من الشرك؟

سورة مكية وبلغ عدد آياتها ست آيات، وموضوع السورة ومحور حديثها كان عن التبرئة من الشرك والنفاق، وأهمية التوحيد وعبادة الله وحده، حيث طلب المشركون من النبيّ أن يعبد آلهتهم سنة، ويعبدون إلهه في سنة، فردّت السورة على كلامهم وطلبهم.

وجاء في سبب نزول سورة الكافرون عن ابن عباس -رضي الله عنه-: «أن قريش دعت رسول الله إلى أن يعطوه مالاً فيكون أغنى رجل بمكة، ويزوجوه ما أراد من النساء ، فقالوا: هذا لك يا محمد وتكف عن شتم آلهتنا ولا تذكرها بسوء، فإن لم تفعل فاعبد آلهتنا سنة، قال: حتى أنظر ما يأتيني من ربي» فأنزل الله (قل يأيها الكافرون) إلى أخر السورة.

كما تعدِل سورة الكافرون ربع القرآن الكريم، فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «قُلْ هو اللَّهُ أحَدٌ تعدلُ ثلثَ القرآنِ، و قُلْ يَا أيُّهَا الْكَافِرُونَ تعدلُ ربعَ القرآنِ»، بمعنى أن سورة الكافرون تماثل في أجر قراءتها ربع القرآن، وقال العديد من العلماء إن سبب ذلك أن سورة الكافرون فيها البراءة من الشرك والكفر وأهله.

عن نوفل الأشجعي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقْرَأْ عِندَ مَنامِكَ: (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ)؛ فإنَّها بَراءةٌ مِن الشِّرْكِ»، وقال نوفل -رضي الله عنه-: «أتَيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ، فقال: مَجيءٌ ما جِئتَ؟ قال: جِئتُ لِتُعَلِّمَني شَيئًا أقولُه عِندَ مَنامي، قال: اقْرَأْ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} عِندَ مَنامِكَ؛ فإنَّها بَراءةٌ مِن الشِّرْكِ»، وورد في الأحاديث أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يقرؤها في الركعة الأولى في سنة الفجر، وكذلك في الركعتين بعد الطواف.

كما ورد عن فروة بن نوفل رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال :يا رسول الله علمني شيئا أقوله إذا أويت إلى فراشي ، فقال : اقرأ : قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك. رواه الترمذي ..أي: تسلم صاحبها من الشرك بالله مفيدة للتوحيد؛ وذلك لأنها اشتملت على نفي عبادة ما يعبده المشركون بأبلغ عبارة، وأوفى تأكيد.

يقول الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف، إن هناك سورة من قرأها كأنه قرأ ربع القرآن، مستدلا خلال فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم “من قرأ قل يا أيها الكافرون عدلت له ربع القرآن” أى عندما تقرأها 4 مرات فكأنما قرأت القرآن كله.



هل تجب الزكاة في مال الأولاد الصغار أم لا بد من البلوغ؟.. الأزهر يجيب

هل تجب الزكاة في مال الأولاد الصغار أم لا بد من البلوغ؟ سؤال أجابه الشيخ عبد الحميد السيد عضو الأمانة المساعدة للدعوة والإعلام الديني بـالأزهر الشريف.

هل تجب الزكاة في مال الأولاد الصغار أم لا بد من البلوغ؟

وقال، إن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وقد أجمعت الأمة على وجوبها، ثم اختلفوا هل تجب الزكاة في مال الصبي أم لا؟، موضحا أنه قد ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى وجوبها؛ لأنها حق في المال، وهذا هو المُفْتَى به، في حين ذهب الإمام أبو حنيفة إلى عدم وجوبها في مال الصبي؛ لكونه غير مميز.

وبين أن للجمهور أدلة كثيرة، منها: قول الله تعالى: " خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا..."[التوبة: 103]، فأوجبها الله في الأموال لا على المكلفين.

وتابع: من الأدلة أيضًا قول النبي ﷺ: «أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ»، أخرجه الترمذي، مشددًا عليه: فالزكاة واجبة في أموال اليتامى وغير البالغين.

