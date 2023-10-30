في الشهور الأخيرة للحوامل.. تناولي الموز على الريق

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد تناول الموز للحوامل.



فوائد اكل الموز على الريق:

1– يقوى الدم ويخفف من فقر الدم عن طريق نسبة الحديد الموجود بالموز.

2– به نسبة عالية من البوتاسيوم وكميات قليلة من الملح.

وتم الاعتراف بالموز رسميا من قبل إدارة الأغذية والعقاقير.

بأنه قادر على خفض ضغط الدم والوقاية من النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

فوائد الموز للحامل

3– الموز يساعد في التغلب على الاكتئاب بسبب احتوائه مستويات عالية من التربتوفان.

والتي يتم تحويلها إلى مادة السيروتونين – الناقل العصبي في الدماغ.

والتي تصاب بها معظم الحوامل في الأشهر الأولى.

4– مواجهة فقدان الكالسيوم بسبب كثرة التبول.

وبناء عظام قوية مع الموز.