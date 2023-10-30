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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لقاح الالتهاب الكبدي.. تطعيم 1000 عامل بالصرف الصحي والغطاسين في سوهاج

صدى البلد

 انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج من تطعيم 1034 من العاملين الملامسين لمياه الصرف الصحي وغطاسين تطهير مأخذ مياه الشرب بالجرعة الثانية من لقاح الالتهاب الكبدي (أ و ب)، وذلك بعد مرور شهر من الجرعة الأولى.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب أن الشركة تبذل قصارى جهدها للحفاظ على العاملين وحمايتهم من الإمراض التي قد يتعرضوا لها أثناء العمل.

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مياه الشرب بسوهاج

من الجدير بالذكر انه تتم عملية التطعيم من خلال الشركة المصرية لإنتاج الامصال واللقاحات والأدوية وان تلك التطعيمات حصل عليها عمال وفنيين محطات وشبكات الصرف الصحي وسائقين وعمال سيارات الكسح والنافورى والفاكيوم هذا بالاضافة الى كيميائي معامل الصرف الصحي ومشرفي المحطات ومهندسي التشغيل بافرع الصرف الصحي.

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سوهاج اخبار محافظة سوهاج مياة الشرب الكبدى

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