أول تعليق صيني على مشروع قرار الأمم المتحدة بشأن الحرب في غزة

قال وانج ونبين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة عقدت اجتماعا طارئا خاصا مؤخرا، وصوتت على قرار تقدمت به الدول العربية بشأن الوضع في فلسطين وإسرائيل، داعية إلى وقف إطلاق النار على الفور في غزة لأسباب إنسانية، وإدانة جميع أشكال العنف ضد المدنيين، وطالبت جميع الأطراف بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وأكد وانج، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن قرار الأمم المتحدة أكد على ضرورة التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس "حل الدولتين".

وأضاف، أن الصين دعت منذ تصاعد الصراع بين فلسطين وإسرائيل إلى وقف إطلاق النار ووقف القتال، وحماية المدنيين، وفتح ممرات إغاثة إنسانية، وتجنب كارثة إنسانية أكبر، ولعبت دورا بناء في دفع حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وتابع: استنادا إلى هذا الموقف، صوتت الصين كإحدى الدول المشاركة في صياغة مشروع قرار الدول العربية بالموافقةعلى التصويت.

وأشار وانج ونبين إلى أن اعتماد القرار بأغلبية ساحقة يعكس التطلعات القوية للمجتمع الدولي إلى وقف إطلاق النارووقف القتال، وكذلك اختلافات المواقف بين حرب وسلام.

وأعرب عن أمل الصين في تطبيق هذا القرار بشكل كامل، وإعادة استقرار سلام المنطقة في أقرب وقت ممكن، وتخفيف حالة التدهور في مجالات حقوق الإنسان، وضمان سلامة المدنيين بشكل فعال، وحل مشكلة فلسطين.