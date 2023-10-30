عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق صيني على مشروع قرار الأمم المتحدة بشأن الحرب في غزة

صدى البلد

قال وانج ونبين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة عقدت اجتماعا طارئا خاصا مؤخرا، وصوتت على قرار تقدمت به الدول العربية بشأن الوضع في فلسطين وإسرائيل، داعية إلى وقف إطلاق النار على الفور في غزة لأسباب إنسانية، وإدانة جميع أشكال العنف ضد المدنيين، وطالبت جميع الأطراف بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وأكد وانج، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن قرار الأمم المتحدة أكد على ضرورة التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس "حل الدولتين".

وأضاف، أن الصين دعت منذ تصاعد الصراع بين فلسطين وإسرائيل إلى وقف إطلاق النار ووقف القتال، وحماية المدنيين، وفتح ممرات إغاثة إنسانية، وتجنب كارثة إنسانية أكبر، ولعبت دورا بناء في دفع حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وتابع: استنادا إلى هذا الموقف، صوتت الصين كإحدى الدول المشاركة في صياغة مشروع قرار الدول العربية بالموافقةعلى التصويت.

وأشار وانج ونبين إلى أن اعتماد القرار بأغلبية ساحقة يعكس التطلعات القوية للمجتمع الدولي إلى وقف إطلاق النارووقف القتال، وكذلك اختلافات المواقف بين حرب وسلام.

وأعرب عن أمل الصين في تطبيق هذا القرار بشكل كامل، وإعادة استقرار سلام المنطقة في أقرب وقت ممكن، وتخفيف حالة التدهور في مجالات حقوق الإنسان، وضمان سلامة المدنيين بشكل فعال، وحل مشكلة فلسطين.

الأمم المتحدة إسرائيل الخارجية الصينية الجمعية العامة للأمم المتحدة المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الصين حل عادل ودائم حل الدولتين فلسطين وإسرائيل فلسطين غزة وزارة الخارجية الصينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلنه رسميًا| الموعد النهائي لوقف انقطاع الكهرباء ضمن خطة تخفيف الأحمال

700 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد الارتفاع الجنوني.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي العاجل

العلبة هتبقى بكام بعد الزيادة الجديدة؟|مفاجأة في أسعار السجائر بعد قرار مجلس النواب

إعلامي يكشف قرارا عاجلا من الزمالك مع محمد عواد.. تفاصيل

ألفاظ خارجة وغضب كولر وأزمة ركلة الجزاء| مباراة الأهلي وصنداونز “صدمة كروية"

الحديد يرتفع 5 آلاف جنيه.. أسعار مواد البناء في مصر اليوم الإثنين

قرار عاجل من النائب العام وتحذير بشأن اللوحات المعدنية

ترشيحاتنا

الهلال الأحمر بسيناء: استقبلنا 57 طائرة تحمل المساعدات من الدول العربية لفلسطين

محاكمة جنائية عاجلة لهؤلاء| تفاصيل القرار العاجل للنائب العام بشأن اللوحات المعدنية.. اطمن على سيارتك

ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 121

حركة الجهاد الإسلامي: المقاومة قادرة على إفشال مخططات العدو

المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لاحتمالات سقوط أمطار وسيول

صراع اليورو والروبل.. حرب اقتصادية تشتعل بين روسيا وأوروبا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"سأموت وحيدًا".. ماثيو بيري حياة مأساوية بين النجومية والإدمان

بليزر وهوت شورت.. إطلالة نانسي عجرم بحفل افتتاح موسم الرياض

بالدرهم الإماراتي.. جاكيت أبو الروس يثير السوشيال ميديا بسعره الخرافي

هل شرب كميات أقل من الماء في الشتاء يسبب حصوات الكلى؟ تفاصيل صادمة

فيديو

لن يكسب حربه على غـ..زة.. صحيفة أمريكية تعترف بفشل جيش الاحتـ.لال

غيروا مسارها.. متظاهرون احتجوا على هبوط طائرة قادمة من إسرائيل بمطار داغستان الروسية

طفلة فلسطينية تبحث عن والدتها لتغسل لها ملابسها الملطخة بال.دما.ء.. فيديو مؤثر!

مرض وقلة حيلة.. سائق توكتوك وابنته المريضة يسكنان الشارع| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: ذات خريف

اﻟﻤﺰﻳﺪ