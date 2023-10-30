سيول عارمة تضرب وادي فيران والطرفة متجهة إلى جنوب سيناء |شاهد

تعرضت منطقتا وادي فيران والطرفة لسيول عارمة اليوم بعد امطار غزيرة سقطت علي جبال سانت كاترين في مناطق لم تشهد سيول منذ عشر سنوات ماضية .

و عمت الفرحة بدو سانت كاترين وكل ربوع جنوب سيناء لسقوط أمطار وسيول الخير أمس والتي استمرت اليوم و ملأت الخزان الجوفي والبحيرات والسدود و صنعت شلالات مياه والبحيرات العذبة في الوديان الجبليه .

وخرج بدو سانت كاترين ودهب ونويبع يعبرون عن فرحتهم بسقوط الأمطار والسيول .

وقال محمد حسن جبلي الدليل البدوي بسانت كاترين والخبير البيئة إن أجواء سقوط الأمطار والسيول تصنع اشكال جميلة ومناظر خلابة وسط الجبال وهي دعاية للسياحة في موسم الشتاء .

وأضاف عودة سليمان من مشايخ بدو نويبع أن الامطار والسيول تملأ جنوب سيناء بالفرحة والسعادة وتصنع بحيرات وشلالات مياة وتزيد فرصة نمو الاعشاب الطبية.

وكانت تعرضت مدن خليج العقبة "شرم الشيخ، دهب، نويبع" بجنوب سيناء امس لتقلبات جوية مفاجئة مما أسفر عن تساقط الأمطار التي تراوحت حدتها من خفيفة إلى شديدة، وسيول في بعض المناطق الجبلية، وذلك على الرغم من ارتفاع درجة الحرارة على مدار اليوم.

وتعرضت مدينة شرم الشيخ لأمطار خفيفة مصاحبة لأصوات رعدية، ولم تسفر عن أي تجمعات مياه على الطرق الداخلية أو الرئيسية والدولية بالمدينة، وأعلنت الوحدة المحلية حالة الاستعداد القصوى تحسبًا لحدوث طوارئ خلال الفترة المقبلة.

وفي مدينة نويبع، كانت الأمطار شديدة، و أسفرت عن أن حدوث سيل متوسط الحدة بمنطقة عريضة، وسيل آخر خفيف بمنطقة الصاعدة بداية من الصاعدة حتى كمين السعال، و كليهما سارا في مجراه الطبيعي، ولم يسفران عن أي خسائر مادية في الطرق، أو بشرية.

على جانب أخر تعرضت مدينة دهب لتساقط أمطار شديدة أمس أسفرت عن حدوث سيل بمنطقة مدسوس التي تبعد عن المدينة بنحو 50 كيلو متر، بداية من مدخل منطقة مدسوس حتى وادي مجيرح، وأسفر هذا السيل عن غلق الطريق لفترة، نتيجة لوجود إطماءات وصخور سقطت مع المياه من أعلى الجبل.

وقامت الوحدة المحلية بمدينة دهب، بالدفع بمعدات الحملة الثقيلة، وجرى رفع الإطماءات والصخور، وفتح الطريق أمام حركة المرور مرة أخرى.

سيول فيران والطرفة

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