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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اسمها وعلمها على سيارته.. شاب سوهاجي يدعم القضية الفلسطينية على طريقته الخاصة

سيارة الشاب السوهاجي
سيارة الشاب السوهاجي

وأنت تخطو بقدميك في ضواحي محافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، ترى سيارة رمادية اللون مرسوم عليها علم دولة فلسطين بألوانه الزاهية تنتصفه اسمها، في لوحة فنية مُبهرة تجول بها شوارع المحافظة.

وخلال لقاءنا مع صاحب السيارة ابن محافظة سوهاج الشاب عبد الرحمن حلمي، البالغ من العُمر 27 عامًا، أكد أنه رسم علم فلسطين تنتصفه اسم الدولة، في لوحة زاهية؛ تأكيدًا لدعمه القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

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علم فلسطين يُنير سيارة شاب في سوهاج

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"دي أقل حاجه أقدر أعملها اني ألف سوهاج كلها بعلم دولة فلسطين ورافع اسمها.. القدس عربية وإسلامية وإن شاء الله لنا صلاة في المسجد الأقصى عن قريب"، بهذه الكلمات بدأ صاحب السيارة الشاب عبدالرحمن حلمي، حديثه مع موقع صدى البلد، موضحًا أنه فكرة رسم علم دولة فلسطين على سيارته قد نفذها منذ بدء الحرب.

وذلك دعمًا لدولة فلسطين وشعبها، مُشيرًا إلى أنه سيظل يُشارك في مسيرات دعم القضية الفلسطينية؛ حتى يتم إيقاف الحرب على شعب فلسطين وحتى يتم انتصار الفلسطينيين نصرًا عظيمًا.

اختتم حديثه مع موقع صدى البلد، قائلًا:" عمرنا ما نقدر ننسى القضية الفلسطينية وعمرنا ما نتخلى عن القدس، وإن شاء الله هتفرح العالم كله ونقدر نوصل لحل قطعي وجذري في القضية الفلسطينية، ودولة فلسطين عمرها ما هتنتهي.. القدس إسلامية وهيجي وقت نصلي في المسجد الأقصى جماعة بإذن الله تعالى".

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