لا مبرر لإنهاء حياة الأبرياء.. بوتين يكشف مفتاح حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إنه لا يمكن تبرير قتل آلاف الأبرياء في الشرق الأوسط.

وأوضح بوتين، أن “الولايات المتحدة تقف وراء الأحداث بالشرق الأوسط وأوكرانيا”، مشيرا إلي أن “لا سبيل لمساعدة الفلسطينيين إلا بقتال من يقفون وراء الصراع ونحن نقاتلهم في أوكرانيا”.

وأكد الرئيس الروسي، أن “مفتاح حل الصراع هو إقامة دولة فلسطينية”.

وفي وقت سابق، قال السفير الفلسطيني في موسكو، عبد الحفيظ نوفل، إن فلسطين تقدر موقف روسيا وتلاحظ بشكل خاص الدعم الشخصي للرئيس فلاديمير بوتين، خلال الفترة الأكثر صعوبة.

وأضاف نوفل، في اجتماع مع رئيس الإدارة الروحية للمسلمين في روسيا، المفتي رافيل جينوتدين، أن “الشعب الفلسطيني يقدر موقف القيادة الروسية، وموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشكل خاص.. في الأيام التي بدأ فيها العدوان الإسرائيلي الشرس على قطاع غزة، أشار بوتين إلى أن الأمم المتحدة أعلنت إنشاء دولتين، إسرائيل وفلسطين، في عام 1947، إسرائيل موجودة، وما زلنا ننتظر قرار إقامة دولة فلسطينية”.

وأضاف: “أثار ممثلو روسيا في مجلس الأمن الدولي ثلاث مرات مسألة تعليق قصف غزة وتبادل الأسرى، وثلاث مرات تم استخدام حق النقض ضد مقترحات السلام هذه من قبل الدول الغربية، لكن في مثل هذه الفترات الصعبة من الزمن نحن مقتنعون بأن العالم الإسلامي لديه حليف مخلص وموثوق به.. وهو روسيا”.

وتابع نوفل: "نحن واثقون من أن المجتمع الروسي سيواصل مساعدتنا في حل هذا الوضع”.

دور روسيا في إنهاء العدوان

وفي وقت سابق من اليوم، قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، حسام بدران، إن روسيا قادرة على لعب دور مهم في إنهاء الحرب في قطاع غزة وإيصال المساعدات إلى القطاع.

وصرح بدران، لوكالة الأنباء الروسية الحكومية، بأن “حماس تقدر دور روسيا على المستوى الدولي، وخاصة استخدامها لحق النقض ردا على موقف أمريكا، التي تدعم الاحتلال إلى ما لا نهاية”.

وأضاف بدران، أنه "يمكن لـ روسيا أن تلعب دورا أكبر في إنهاء العدوان على أهلنا في قطاع غزة وممارسة الضغوط الدولية لإيصال مساعدات عاجلة لأهلنا في قطاع غزة".