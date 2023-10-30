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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربة خطيرة لـ روسيا.. الولايات المتحدة وفنلندا توقعان على اتفاقية تعاون دفاعي

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وفنلندا

أفادت صحيفة هلسنجين سانومات نقلاً عن مصادر، أن فنلندا والولايات المتحدة تجريان مفاوضات نهائية بشأن اتفاقية تعاون دفاعي.

 

ووفقا للصحفية، قد يتم توقيع الاتفاقية في وقت مبكر من هذا الأسبوع، مضيفة أنه من المقرر عقد المحادثات يومي الأثنين والثلاثاء.

 

والاتفاقية المعنية هي اتفاقية التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة وفنلندا، وتقول الصحيفة إن الغرض من الاتفاقية هو السماح لـ القوات الأمريكية بتمديد إقامتها على الأراضي الفنلندية وبعض المناطق المتفق عليها بعد التدريبات العسكرية العادية.

وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الفنلندي أنتي هاكانن، إن فنلندا لا تنوي نشر أسلحة نووية على أراضيها بعد انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

 

وأضاف وزير الدفاع الفنلندي أنه "لا توجد احتمالات لتخزين أو وضع أسلحة نووية في أماكن جديدة".

 

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، إن التهديدات التي يتعرض لها الأمن العسكري الروسي في الاتجاهين الاستراتيجيين الغربي والشمالي الغربي تزايدت بشكل كبير.

 

ووصف انضمام فنلندا، وفي المستقبل السويد إلى حلف شمال الأطلسي، بأنه عامل مزعزع للاستقرار.

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