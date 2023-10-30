صافرات الإنذار تدوى فى تل أبيب وتوغل الاحتلال البرى بغزة يستهدف "الشاليهات"

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة دانا أبوشمسية، بأن صافرات الإنذار دوت في تل أبيب، موضحة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خرج للتو وكتب تغريدة عبر حسابه على تطبيق “أكس”، بأن هناك توغلا بريا محدودا لقوات جيش الاحتلال.

وأضافت المراسلة خلال إفادتها على الهواء، أن التوغل البري الذي تم خلال الأيام الماضية، كان بمنطقة "الشاليهات" الساحلية الفارغة بالأساس من الفلسطينيين حتى من قبل الحرب، الأمر الذي جعل التلويح بالتوغل البري ما هو إلا وهم، وليس كما صور نتنياهو بأن قوات الاحتلال توغلت.



وأوضحت أن قطع جيش الاحتلال شارع صلاح الدين في وسط غزة يهدف لمنع الاتصال بين شمال وجنوب القطاع، لكن هناك أنباء عن أن هناك شوارع أخرى تخدم الفلسطينيين.

وذكرت أن فيديو السيدات الثلاث الذي بثته المقاومة، أحرج نتنياهو لأنه جاء عقب توعده لأهالي المحتجزين لدى المقاومة بأن يفرج عنهم، وقد استجاب موقع فيسبوك وبدأ في مسح فيديو السيدات لأنه تسبب في موجة غضب إسرائيلية في وجه نتنياهو.



