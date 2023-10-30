برلماني: مستغرب من عدم تطبيق قرار وقف إطلاق النار في غزة

شن النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب، هجوما حادا علي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض لحرب إبادة.



وأضاف النائب طارق الخولي، في حوار مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الاثنين، أن مستغرب من عدم تطبيق قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، متابعا أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم الحرب على قطاع غزة.



وتابع طارق الخولي، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يؤخر محاكمته أمام شعبه، لافتا إلى أن الحرب آخر ورقة له.