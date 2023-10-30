تحذير هام من العبور الجديدة لملاك 18 قطعة بـ"القادسية" في توسعات المدينة

طالب جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة عبر رسائل نصية ملاك 18 قطعة بأراضي القادسية " مساحات 5 أفدنة" ضرورة بالحضور إلى مقر الجهاز في الـ 31 من أكتوبر الجاري للإرشاد على الطبيعة فيما يتعلق بالمساحات.



ونشر الجهاز أرقام القطع والتي في مربع "1" وضمت " 175 – 340 – 349 – 404 – 406 – 473 – 495 – 506 – 548 – 577 – 664 – 744- 805 – 886 – 2099"، وفي مربع "2" ضمت القطع " 565 – 721 – 2054".

وأكد الجهاز على أنه في حالة عدم الالتزام بالحضور سيتم إرجاء دراسة الطلب لعدم الجدية، مؤكدًا أنه لن يسمح بالتعامل إلا مع المواطنين مقدمي الطلبات علي هذه القطع المذكورة عاليه ، مع العلم بأنه سيتم الإعلان لباقي الطلبات تباعا.

قطع القادسية

كشف جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة عن انتهاء الجهات المختصة من اعتماد المخطط التفصيلي لتقسيمات قطع أراضي بتوسعات المدينة بمساحات "350 – 400 – 450" متر، حيث سيبتم استحداث مساحات مخططة جديدة لتغطية طلبات توفيق الأوضاع المقدمة من ملاك أراضي التوسعات.