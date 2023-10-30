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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تحذير هام من العبور الجديدة لملاك 18 قطعة بـ"القادسية" في توسعات المدينة

جهاز تنمية العبور
جهاز تنمية العبور

طالب جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة عبر رسائل نصية ملاك 18 قطعة بأراضي القادسية " مساحات 5 أفدنة" ضرورة بالحضور إلى مقر الجهاز في الـ 31 من أكتوبر الجاري للإرشاد على الطبيعة فيما يتعلق بالمساحات.


ونشر الجهاز أرقام القطع والتي في مربع "1" وضمت " 175 – 340 – 349 – 404 – 406 – 473 – 495 – 506 – 548 – 577 – 664 – 744- 805 – 886 – 2099"، وفي مربع "2" ضمت القطع " 565 – 721 – 2054".

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وأكد الجهاز على أنه في حالة عدم الالتزام بالحضور سيتم إرجاء دراسة الطلب لعدم الجدية، مؤكدًا أنه لن يسمح بالتعامل إلا مع المواطنين مقدمي الطلبات علي هذه القطع المذكورة عاليه ، مع العلم بأنه سيتم الإعلان لباقي الطلبات تباعا.

قطع القادسية

كشف جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة عن انتهاء الجهات المختصة من اعتماد المخطط التفصيلي لتقسيمات قطع أراضي بتوسعات المدينة بمساحات "350 – 400 – 450" متر، حيث سيبتم استحداث مساحات مخططة جديدة لتغطية طلبات توفيق الأوضاع المقدمة من ملاك أراضي التوسعات.

العبور الجديدة أراضي القادسية التخطيط تقسيم الأراضى مدينة

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