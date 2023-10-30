نشأت الديهي: الحرب على قطاع غزة أثرت سلبًا على الاقتصاد المصري

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الحرب المشتعلة في قطاع غزة أثرت على المنطقة وقد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط مثلما تحدث البنك الدولي لـ150 دولار للبرميل، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة أثرت سلبًا على مصر، وهذا واضح من زيادة مدة انقطاع التيار الكهربائي في مصر، معقبًا: "الكهرباء قطعت بسبب ارتفاع أسعار الغاز" .



وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "TEN"، مساء الإثنين، أن مصر كانت تستورد الغاز من إسرائيل، وتقوم بإسالة الغاز ، وتقوم باستهلاك جزء من هذا الغاز، وتصدر الباقي إلى الخارج، ، مشيرًا إلى أن تل أبيب قامت بإغلاق أحد الحقول التي تصدر الغاز الطبيعي لمصر، بسبب الخوف على الحقل من الناحية الامنية ، وهذا أثر سلبًا على مصر .



وتابع أن مصر كانت تستهلك جزء من هذا الغاز ، وتصديره الباقي إلى الخارج ، وهذا كان يعود على مصر بعائدات دولارية ، مما أحدث أزمة، وهذا يعني أن الحرب على قطاع غزة أثرت سلبًا على مصر بصورة مباشرة.